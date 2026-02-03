Live voetbal

Feyenoord doet op laatste moment poging voor Jhon Durán

Jhon Duran
Foto: © Imago
3 februari 2026, 23:29

Feyenoord heeft in de laatste uren van de transferperiode een poging gedaan om Jhon Durán naar Rotterdam te halen. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde FR12.nl dinsdagavond laat.

Feyenoord nam deze week afscheid van Cyle Larin, die terugkeerde naar zijn werkgever RCD Mallorca, en zocht op het laatste moment nog naar een aanvallende versterking. De club kwam uit bij Al-Nassr uit Saudi-Arabië voor Durán.

Durán, 22 jaar, wordt momenteel door Al-Nassr verhuurd aan Fenerbahçe. In dienst van de Turkse grootmacht speelde de spits dit seizoen in alle competities 21 wedstrijden. Daarin noteerde hij 5 doelpunten en 3 assists.

“Durán werd door Feyenoord gezien als een buitenkansje dat de selectie direct sterker zou maken. Het is niet bekend waarom de Rotterdammers hem uiteindelijk zijn misgelopen, maar duidelijk is dat Durán een serieuze optie was in de laatste uren van deadline day”, schrijft FR12.nl.

Jhon Durán

Jhon Durán
Fenerbahçe
Team: Fenerbahçe
Leeftijd: 22 jaar (13 dec. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fenerbahçe
10
3
2024/2025
Nassr
13
8
2024/2025
Aston Villa
20
7
2023/2024
Aston Villa
23
5

Meer info

