Feyenoord doet op laatste moment poging voor Jhon Durán

Feyenoord heeft in de laatste uren van de transferperiode een poging gedaan om naar Rotterdam te halen. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde FR12.nl dinsdagavond laat.

Feyenoord nam deze week afscheid van Cyle Larin, die terugkeerde naar zijn werkgever RCD Mallorca, en zocht op het laatste moment nog naar een aanvallende versterking. De club kwam uit bij Al-Nassr uit Saudi-Arabië voor Durán.

Durán, 22 jaar, wordt momenteel door Al-Nassr verhuurd aan Fenerbahçe. In dienst van de Turkse grootmacht speelde de spits dit seizoen in alle competities 21 wedstrijden. Daarin noteerde hij 5 doelpunten en 3 assists.

“Durán werd door Feyenoord gezien als een buitenkansje dat de selectie direct sterker zou maken. Het is niet bekend waarom de Rotterdammers hem uiteindelijk zijn misgelopen, maar duidelijk is dat Durán een serieuze optie was in de laatste uren van deadline day”, schrijft FR12.nl.