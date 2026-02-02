Robin van Persie blijft voorlopig 'gewoon' trainer van Feyenoord. De Rotterdammers hebben maandag gesprekken gevoerd over de sportieve situatie na de kansloos verloren wedstrijd tegen PSV van zondag, maar het ontslag van de hoofdtrainer is op dit moment niet aan de orde. Dat meldt Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam in het televisieprogramma Voetbalpraat.

De clubleiding heeft na de zoveelste nederlaag tegen PSV uitgebreid om de tafel gezeten, maar besloot om voorlopig vertrouwen te houden in Van Persie. Krabbendam sluit echter niet uit dat er intern wel wat gaat veranderen. "De stand van zaken nu is dat Van Persie gewoon blijft zitten", zo vertelt de Feyenoord-watcher van Voetbal International.

De journalist weet dat deze keuze voortkomt uit de raad van commissarissen. "Hij heeft een grote fan in de Raad van Commissarissen: Toon van Bodegom. Ze willen er niet aan om de trainer eruit te gooien. Ze hopen dat het beter wordt", legt Krabbendam uit.

'Wat zit er nog in het elftal?

Krabbendam vraagt zich - na het zien van het spel van de Rotterdammers tegen PSV - af of er nog sprake is van een wisselwerking tussen de spelers en de technische staf. "Je zag Feyenoord spelen, dan kijk je daar naar als clubleiding. Vraag je je dan niet af, wat zit er nog in het elftal?", zo vraagt Krabbendam zich af. "Dan moet je toch concluderen dat het helemaal niks meer is. Als club moet je wat doen en je conclusies trekken. Wat herken je nu nog in het spel van Feyenoord?"

Krabbendam vervolgt: "Is er nog een wisselwerking tussen de trainer en spelers? Ik heb dat tegen PSV niet gezien. Ik denk dat Van Persie de spelersgroep kwijt is", zo is Krabbendam hard. Hij doelt ook op de uitspraken van doelman Wellenreuther, die eerder zei dat iedereen achter de trainer staat. Krabbendam reageert: "Dan denk ik: pak dan een paar ballen, dan help je hem. Je kan het wel roepen maar laat het ook een keer zien."