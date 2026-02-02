Feyenoord kan de komst van doelman uit het hoofd zetten, zo meldt BBC Sport maandagavond. De beoogde nieuwe tweede keeper, die op huurbasis mét een optie tot koop moest overkomen van Middlesbrough, vertrekt deze winterstop niet naar Rotterdam-Zuid.

Dieng leek de opvolger te worden van de naar Genoa vertrokken Justin Bijlow. De ras-Feyenoorder verliet Rotterdam deze transferperiode voor een Italiaans avontuur, waardoor Feyenoord op zoek moest naar een tweede keeper achter Timon Wellenreuther.

Volgens Sky ging Feyenoord op huurbasis, met een optie tot koop in de zomer, aan de haal met de 31-jarige doelman uit Zwitserland. De goalie zou zelfs al in Rotterdam zijn geweest voor de medische keuring.

Transfer Dieng naar Feyenoord is afgeketst

BBC meldt maandagavond dat de deal is afgeketst. Hoe en waarom dit heeft plaatsgevonden, is nog niet bekend. Het Engelse medium schrijft dat de 31-jarige keeper nog voor het verstrijken van de transferdeadline een andere club kan vinden.