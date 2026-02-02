Live voetbal 3

Seny Dieng
Feyenoord kan de komst van doelman Seny Dieng uit het hoofd zetten, zo meldt BBC Sport maandagavond. De beoogde nieuwe tweede keeper, die op huurbasis mét een optie tot koop moest overkomen van Middlesbrough, vertrekt deze winterstop niet naar Rotterdam-Zuid.

Dieng leek de opvolger te worden van de naar Genoa vertrokken Justin Bijlow. De ras-Feyenoorder verliet Rotterdam deze transferperiode voor een Italiaans avontuur, waardoor Feyenoord op zoek moest naar een tweede keeper achter Timon Wellenreuther.

Volgens Sky ging Feyenoord op huurbasis, met een optie tot koop in de zomer, aan de haal met de 31-jarige doelman uit Zwitserland. De goalie zou zelfs al in Rotterdam zijn geweest voor de medische keuring.

Transfer Dieng naar Feyenoord is afgeketst

BBC meldt maandagavond dat de deal is afgeketst. Hoe en waarom dit heeft plaatsgevonden, is nog niet bekend. Het Engelse medium schrijft dat de 31-jarige keeper nog voor het verstrijken van de transferdeadline een andere club kan vinden.

Seny Dieng

Seny Dieng
Middlesbrough
Team: Middlesbrough
Leeftijd: 31 jaar (23 nov. 1994)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Middlesbrough
3
0
2025/2026
Middlesbrough
0
0
2024/2025
Middlesbrough
17
0
2023/2024
Middlesbrough
35
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

