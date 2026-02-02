Live voetbal

Driessen: ‘Houdbaarheidsdatum Van Persie loopt af, Feyenoord speelt als degradatiekandidaat’

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
2 februari 2026, 08:02

Het kan zo niet langer met Robin van Persie bij Feyenoord, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De Rotterdammers hadden zondag niets in te brengen bij PSV, dat na zeventien minuten al de eindstand van 3-0 had bereikt. De situatie onder de huidige trainer wordt volgens Driessen ‘zielig en uitzichtloos’.

Feyenoord krabbelde vorige week na een dramatische reeks weer een beetje op, met zeges op Sturm Graz (3-0) en Heracles Almelo (4-2). Na een midweekse nederlaag bij Real Betis (2-1) leek het zondagmiddag in Eindhoven helemaal nergens op. Na zeventien minuten was de wedstrijd gespeeld en toonde PSV zich genadig door niet al te erg op zoek te gaan naar een vierde treffer. “De directie van Feyenoord zal de positie van de hoofdtrainer moeten heroverwegen als je ziet hoe zijn ploeg zich manifesteerde tegen PSV”, aldus Driessen.

Nadat Anel Ahmedhodzic onlangs al opkwam voor Van Persie, zag Driessen na de wedstrijd ook Timon Wellenreuther een lans breken voor zijn trainer. “Aandoenlijk, maar keer op keer doen de Feyenoorders tactisch niet wat Van Persie van ze verlangt”, gaat de verslaggever verder. “Als de spelers dan ook nog eens met de verkeerde instelling het veld betreden, zonder intensiteit, duelkracht of opofferingsgezindheid dan loopt de houdbaarheidsdatum van Van Persie af.”

De trainer van de Rotterdammers gaf na de wedstrijd aan niet te willen opgeven, wat volgens Driessen ‘te prijzen valt’. “Maar soms is het beter de eer aan jezelf te houden. Zeker als het stilaan zielig en uitzichtloos begint te worden”, gaat de journalist verder. Feyenoord staat momenteel weliswaar tweede op de ranglijst, maar daar is ook alles mee gezegd. “De club acteert als een degradatiekandidaat. Telstar, NAC en Heracles gaven PSV in Eindhoven meer weerstand”, besluit Driessen.

Zit Van Persie volgende week nog op de bank bij Feyenoord?

93 stemmen

PSV - Feyenoord

PSV
3 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

