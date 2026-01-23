heeft bij De Telegraaf keihard afgerekend met bepaalde geruchten over de negatieve sfeer in de kleedkamer bij Feyenoord. Volgens de 26-jarige verdediger is hier totaal geen sprake van en geniet Robin van Persie nog altijd alle steun vanuit de spelersgroep.

Feyenoord won afgelopen donderdag met 3-0 van Sturm Graz, waardoor er nog een minimale kans is op de tussenronde van de Europa League. Met die overwinning heeft Van Persie weer wat lucht, aangezien hij vóór het duel enorm onder druk stond. Volgens diverse media zou er vanuit de spelersgroep géén steun meer zijn voor Van Persie, maar dit wordt volledig ontkend door Ahmedhodzic.

“De ploeg heeft altijd vertrouwen in de coach gehad. Er is veel op hem terechtgekomen en daar voel ik me persoonlijk, net als alle anderen in de kleedkamer, schuldig aan”, begint de centrale verdediger.

“Van Persie draagt de verantwoordelijkheid, maar hij stond niet in het veld. Hij heeft de dingen wel goed uiteengezet in de afgelopen maanden, de uitvoering liet alleen te wensen over. Het doet gewoon pijn dat er zulke harde dingen over de coach zijn gezegd. Echt, het is bullshit. Er is geprobeerd om zijn reputatie te beschadigen, om de sfeer bij Feyenoord kapot te maken en om ons elftal aan te vallen”, vervolgt de Bosniër zijn statement.

Volgens de 26-jarige stopper was de sfeer in de kleedkamer ‘echt goed’, zelfs na een nederlaag. “We hebben een coach die we allemaal respecteren en onderling hebben we ook respect. Dat zijn de twee belangrijkste dingen in een club om te presteren”, aldus Ahmedhodzic.