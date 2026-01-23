Live voetbal 1

Ahmedhodzic maakt fors statement na ‘bullshit’ richting Van Persie

Anel Ahmedhodzic van Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
23 januari 2026, 18:14

Anel Ahmedhodzic heeft bij De Telegraaf keihard afgerekend met bepaalde geruchten over de negatieve sfeer in de kleedkamer bij Feyenoord. Volgens de 26-jarige verdediger is hier totaal geen sprake van en geniet Robin van Persie nog altijd alle steun vanuit de spelersgroep.

Feyenoord won afgelopen donderdag met 3-0 van Sturm Graz, waardoor er nog een minimale kans is op de tussenronde van de Europa League. Met die overwinning heeft Van Persie weer wat lucht, aangezien hij vóór het duel enorm onder druk stond. Volgens diverse media zou er vanuit de spelersgroep géén steun meer zijn voor Van Persie, maar dit wordt volledig ontkend door Ahmedhodzic.

Artikel gaat verder onder video

“De ploeg heeft altijd vertrouwen in de coach gehad. Er is veel op hem terechtgekomen en daar voel ik me persoonlijk, net als alle anderen in de kleedkamer, schuldig aan”, begint de centrale verdediger.

“Van Persie draagt de verantwoordelijkheid, maar hij stond niet in het veld. Hij heeft de dingen wel goed uiteengezet in de afgelopen maanden, de uitvoering liet alleen te wensen over. Het doet gewoon pijn dat er zulke harde dingen over de coach zijn gezegd. Echt, het is bullshit. Er is geprobeerd om zijn reputatie te beschadigen, om de sfeer bij Feyenoord kapot te maken en om ons elftal aan te vallen”, vervolgt de Bosniër zijn statement.

Volgens de 26-jarige stopper was de sfeer in de kleedkamer ‘echt goed’, zelfs na een nederlaag. “We hebben een coach die we allemaal respecteren en onderling hebben we ook respect. Dat zijn de twee belangrijkste dingen in een club om te presteren”, aldus Ahmedhodzic.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Goncalo Borges

Feyenoord glundert door overige resultaten, maar Europa League-vervolg blijft hoogst onzeker

  • Gisteren, 23:12
  • Gisteren, 23:12
Feyenoord-supporters tegen Sturm Graz

Feyenoord-fan gooit vuurwerk naar andere fans en wordt meteen 'naar beneden geslagen'

  • Gisteren, 22:37
  • Gisteren, 22:37
Feyenoord-speler Luciano Valente

Oostenrijkse media complimenteren Feyenoord na overwinning op Sturm Graz

  • Gisteren, 21:33
  • Gisteren, 21:33
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
18
0
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2
2022/2023
Sheff Utd
34
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel