Kenneth Perez heeft zijn twijfels over de aanstaande transfer van naar Feyenoord. Dat heeft volgens de analist van ESPN vooral te maken met de grote druk die op de 28-jarige verdediger in Rotterdam zal liggen.

Perez gaf zijn oordeel in het programma Voetbalpraat. Deijl kwam donderdagavond nog namens Go Ahead Eagles in actie in de Europa League, maar zal op korte termijn zijn overstap naar Feyenoord afronden. "In balbezit heb je een meerwaarde aan Deijl", stelt Perez.

De analist heeft echter zijn bedenkingen over het transferbeleid van de Rotterdammers: "Toen ik het las, dacht ik wel: je moet niet weer die kant op zoals tien, vijftien jaar geleden, toen ze allerlei middenmoters gingen halen. Ik hoop dat hij zichzelf kan blijven bij Feyenoord. Bij Go Ahead is het een leuke, frisse jongen. Bij Feyenoord is dat vaak moeilijk, omdat de druk anders is."

Toch denkt Perez dat Deijl een positieve bijdrage kan leveren aan het huidige Feyenoord. "Zijn persoonlijkheid is ook belangrijk voor de club."