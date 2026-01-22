De kansen op een plek in de knock-outfase van de Europa League zijn donderdagavond gestegen voor Feyenoord, dankzij de 3-0 zege op Sturm Graz. Toch moeten veel puzzelstukjes op de juiste plek vallen, willen de manschappen van Robin van Persie zich volgende week donderdag verzekeren van een plek in de top 24. Dan gaat Feyenoord op bezoek bij Real Betis en komen ook veel concurrenten in actie, die strijden om de laatste paar beschikbare tickets voor de tussenronde.

Nummer 20 Dinamo Zagreb is niet meer in te halen, dus is het vizier van Feyenoord gericht op plekken 21 t/m 24. Daar staan op dit moment respectievelijk Lille OSC, SK Brann, Young Boys en Celtic. Feyenoord staat zelf op de 26ste plaats. Van de vier genoemde clubs wisten Celtic (2-2 tegen Bologna) en SK Brann (3-3 tegen FC Midtjylland) een punt te pakken, terwijl Young Boys (0-1 tegen Olympique Lyon) en Lille (2-1 tegen Celta de Vigo) onderuitgingen.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijden van andere concurrenten verliepen ook positief voor Feyenoord. Liefst vier clubs lieten een kans liggen om de Rotterdammers te passeren op de ranglijst. Nummer 25 Ludogorets verloor van Rangers FC (1-0), nummer 27 FC Basel ging onderuit bij Red Bull Salzburg (3-1), nummer 29 FCSB verloor van Dinamo Zagreb (4-1) en nummer 30 Go Ahead Eagles moest het onderspit delven tegen OGC Nice (3-1).

Er moet nog wel een en ander gebeuren, wil Feyenoord zich plaatsen voor de tussenronde. De Eredivisionist moet in ieder geval winnen van Real Betis. Verder moeten meerdere ploegen die zich boven Feyenoord bevinden punten morsen. Ook kan het doelsaldo een rol spelen in de slotronde van de Europa League. Mocht een club die zich onder Feyenoord bevindt een forse overwinning boeken, kan dat slecht uitpakken voor Feyenoord. Van alle clubs met 6 punten, heeft Feyenoord op dit moment het beste (of beter gezegd: minst slechte) doelsaldo.

Einde verhaal voor Go Ahead Eagles

De stand laat ook zien dat Go Ahead Eagles voor een vrijwel onmogelijke opgave staat. Van de ploegen met zes punten heeft de club uit Deventer het slechtste doelsaldo. Voor Go Ahead wacht nog een thuiswedstrijd tegen SC Braga. Normaal gesproken kan alleen een héél ruime overwinning de club nog naar de knock-outfase brengen.

Slotronde van de Europa League: Feyenoord en concurrenten

Lille OSC - SC Freiburg

Sturm Graz - SK Brann

VfB Stuttgart - BSC Young Boys

Celtic - FC Utrecht

Ludogorets - OGC Nice

Real Betis - Feyenoord

FC Basel - Viktoria Plzen

Aston Villa - Red Bull Salzburg

FCSB - Fenerbahçe

Go Ahead Eagles - SC Braga

Europa League ranglijst (plek 21–30) Europa League – ranglijst (plek 21 t/m 30) Plek Team GS W G V DV:DT DS Pnt 21 Lille 7 3 0 4 11:9 2 9 22 Brann 7 2 3 2 9:10 -1 9 23 Young Boys 7 3 0 4 8:13 -5 9 24 Celtic 7 2 2 3 9:13 -4 8 25 Ludogorets 7 2 1 4 11:15 -4 7 26 Feyenoord 7 2 0 5 10:13 -3 6 27 Basel 7 2 0 5 9:12 -3 6 28 Salzburg 7 2 0 5 8:12 -4 6 29 FCSB 7 2 0 5 8:15 -7 6 30 G.A. Eagles 7 2 0 5 6:14 -8 6