Feyenoord-fan gooit vuurwerk naar andere fans en wordt meteen 'naar beneden geslagen'

Feyenoord-supporters tegen Sturm Graz
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
22 januari 2026, 22:37

Een opvallend en ongewenst incident in De Kuip rondom Feyenoord – Sturm Graz (3-0). Nog vóór de aftrap van het Europa League-duel ging het mis op de tribunes, waar een toeschouwer vuurwerk richting andere supporters gooide. Naar verluidt werd de dader daarna fysiek aangepakt door andere fans.

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe de persoon – vermoedelijk een Feyenoord-supporter – zich misdraagt door vuurwerk in het vak te werpen. Het gedrag leidde tot grote woede en verbijstering bij het Feyenoord-legioen, dat zich massaal tegen de actie keerde. In de reacties onder de video van Voetbalzone wordt gesteld dat de vuurwerkgooier vervolgens door mede-supporters is aangepakt, al is dat niet zichtbaar op de beschikbare beelden.

"Hij werd zo naar beneden geduwd en pleurde van de trap af", schrijft een fan. Iemand anders beaamt dat: "Ik zat het vak er boven. Die gozer is met een flinke vaart naar beneden geslagen. die heeft de traptredes niet gezien. En verdiend, gestoorde actie."

Het incident vond plaats in de aanloop naar Feyenoords laatste thuiswedstrijd in de competitiefase van de Europa League. Op het veld liet de ploeg van Robin van Persie zich niet van de wijs brengen. Feyenoord won overtuigend met 3-0 van Sturm Graz en hield daarmee de hoop op een Europees vervolg levend. Na zeven groepswedstrijden staan de Rotterdammers op zes punten.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Terecht. Supporters die vuurwerk gooien zijn geen supporters.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Terecht. Supporters die vuurwerk gooien zijn geen supporters.

Feyenoord - Sturm

Feyenoord
3 - 0
Sturm Graz
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
6
10
15
2
Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
6
7
14
5
Freiburg
6
6
14
6
Ferencváros
6
5
14
7
Braga
6
5
13
8
Porto
6
4
13
9
Stuttgart
6
7
12
10
Roma
6
5
12
11
Nottm Forest
6
5
11
12
Fenerbahçe
6
4
11
13
Bologna
6
4
11
14
Plzeň
6
4
10
15
Panathinaikos
6
2
10
16
Genk
6
1
10
17
Crvena zvezda
6
0
10
18
PAOK
6
3
9
19
Celta
6
3
9
20
Lille
6
3
9
21
Young Boys
6
-4
9
22
Brann
6
-1
8
23
Ludogorets
6
-3
7
24
Celtic
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
Basel
6
-1
6
27
FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead
6
-6
6
29
Sturm
6
-4
4
30
Feyenoord
6
-6
3
31
Salzburg
6
-6
3
32
Utrecht
6
-6
1
33
Rangers
6
-8
1
34
Malmö
6
-9
1
35
Maccabi TA
6
-16
1
36
Nice
6
-9
0

Complete Stand

