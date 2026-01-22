Een opvallend en ongewenst incident in De Kuip rondom Feyenoord – Sturm Graz (3-0). Nog vóór de aftrap van het Europa League-duel ging het mis op de tribunes, waar een toeschouwer vuurwerk richting andere supporters gooide. Naar verluidt werd de dader daarna fysiek aangepakt door andere fans.

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe de persoon – vermoedelijk een Feyenoord-supporter – zich misdraagt door vuurwerk in het vak te werpen. Het gedrag leidde tot grote woede en verbijstering bij het Feyenoord-legioen, dat zich massaal tegen de actie keerde. In de reacties onder de video van Voetbalzone wordt gesteld dat de vuurwerkgooier vervolgens door mede-supporters is aangepakt, al is dat niet zichtbaar op de beschikbare beelden.

"Hij werd zo naar beneden geduwd en pleurde van de trap af", schrijft een fan. Iemand anders beaamt dat: "Ik zat het vak er boven. Die gozer is met een flinke vaart naar beneden geslagen. die heeft de traptredes niet gezien. En verdiend, gestoorde actie."

Het incident vond plaats in de aanloop naar Feyenoords laatste thuiswedstrijd in de competitiefase van de Europa League. Op het veld liet de ploeg van Robin van Persie zich niet van de wijs brengen. Feyenoord won overtuigend met 3-0 van Sturm Graz en hield daarmee de hoop op een Europees vervolg levend. Na zeven groepswedstrijden staan de Rotterdammers op zes punten.