Technisch directeur Medhi Benatia is in zijn nopjes met de komst van Quinten Timber naar Olympique Marseille. De transfer komt als een verrassing voor de Franse club, want oorspronkelijk was het de bedoeling dat de middenvelder pas komende zomer zou aansluiten.
Hoewel Timber regelmatig aangaf een contractverlenging bij Feyenoord serieus te overwegen, waren hij en zijn management de afgelopen maanden al in gesprek met Olympique Marseille. Dat bevestigt Benatia. "We hebben een paar maanden geleden de gesprekken opgestart. Het idee was dat hij komend seizoen zou arriveren, aangezien hij over een half jaar transfervrij zou zijn."
Daar heeft Olympique Marseille uiteindelijk niet op gewacht, want Timber sluit zich per direct aan bij de selectie van trainer Roberto De Zerbi. "Tijdens de gesprekken begrepen we echter dat het voor hem beter zou uitkomen om nu al te vertrekken. Om eerlijk te zijn zou er in de zomer ook veel meer concurrentie zijn geweest. Dat wilden we voor zijn", legt de technisch directeur uit.
Timber arriveerde woensdag in Marseille en zal spoedig door de huidige nummer drie van Frankrijk worden gepresenteerd. De middenvelder levert Feyenoord naar verluidt nog een transfersom van ongeveer 4,5 miljoen euro op.
Ach, hij wilde gewoon een stap maken. En was al aan het informeren. Niets mis mee. En hij onderhandelde met Feyenoord. Nooit al je eieren bij dezelfde.
Duh, hij ging natuurlijk niet op 1 paard wedden. Feyenoord was een van de clubs die hij in zijn beschouwing zou meenemen. Echter terwijl de een probeert hem binnen te halen is de ander bezig hem weg te sturen. Zondag zei Persie dat er geen weg terug meer was na wat Timber in de media ( H. Kraay) gezegd had, de volgende dag zei Persie dat het slechts een moment van timing was. Slechte timing? maar toch geen weg plaats meer bij de selectie volgens Persie. Raar, heel raar
