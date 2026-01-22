Technisch directeur Medhi Benatia is in zijn nopjes met de komst van naar Olympique Marseille. De transfer komt als een verrassing voor de Franse club, want oorspronkelijk was het de bedoeling dat de middenvelder pas komende zomer zou aansluiten.

Hoewel Timber regelmatig aangaf een contractverlenging bij Feyenoord serieus te overwegen, waren hij en zijn management de afgelopen maanden al in gesprek met Olympique Marseille. Dat bevestigt Benatia. "We hebben een paar maanden geleden de gesprekken opgestart. Het idee was dat hij komend seizoen zou arriveren, aangezien hij over een half jaar transfervrij zou zijn."

Daar heeft Olympique Marseille uiteindelijk niet op gewacht, want Timber sluit zich per direct aan bij de selectie van trainer Roberto De Zerbi. "Tijdens de gesprekken begrepen we echter dat het voor hem beter zou uitkomen om nu al te vertrekken. Om eerlijk te zijn zou er in de zomer ook veel meer concurrentie zijn geweest. Dat wilden we voor zijn", legt de technisch directeur uit.

Timber arriveerde woensdag in Marseille en zal spoedig door de huidige nummer drie van Frankrijk worden gepresenteerd. De middenvelder levert Feyenoord naar verluidt nog een transfersom van ongeveer 4,5 miljoen euro op.