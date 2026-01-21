en Robin van Persie hebben in de afgelopen dagen vrede gesloten, zo laat de middenvelder aan ESPN weten. De twee kregen het flink met elkaar aan de stok rondom de nederlaag tegen Sparta Rotterdam (3-4). Timber benadrukt dat hij absoluut niet met zijn hoofd tegen het hoofd van Van Persie heeft gestaan.

Timber en Van Persie gingen zondag in het openbaar de strijd aan met elkaar. De oefenmeester gaf voor de wedstrijd aan ontevreden te zijn over de inbreng van de middenvelder, waarna de voormalig aanvoerder van Feyenoord na de wedstrijd uithaalde naar zijn trainer. Op de persconferentie gaf Van Persie vervolgens aan dat er ‘geen weg meer terug’ was voor Timber bij Feyenoord.

Op het vliegveld onderweg naar Olympique Marseille heeft Timber zich bij ESPN uitgelaten over zijn laatste dagen in Rotterdam-Zuid. “We hebben het uitgepraat als mannen. Het was een goed gesprek en we wensen elkaar oprecht het beste toe, en ook voor Feyenoord”, laat de Oranje-international weten. Dinsdag werd gemeld dat beide heren met de hoofden tegen elkaar hadden gestaan in de kleedkamer. “Het is niet waar”, zegt Timber als hij daarmee wordt geconfronteerd. “Er is natuurlijk wel wat gezegd, maar wat in de kleedkamer gebeurt, blijft in de kleedkamer. Hoofd tegen hoofd is niet gebeurd.”

Aan het begin van dit seizoen raakte Timber zijn aanvoerdersband kwijt en zo nu en dan moest hij het doen met een reserverol. Toch wil hij niet spreken van een ‘moeizame samenwerking’ met Van Persie. “We hebben ook hele mooie wedstrijden gehad. Er zijn natuurlijk dingen gebeurd. De aanvoerdersband is daar ook een onderdeel van. Zo nog meer dingen, maar ik heb het alsnog naar mijn zin gehad. Het is geen moeizame samenwerking geweest.”

Timber vertrekt met opgeheven hoofd

Timber vertrekt nu, ondanks een moeizaam laatste halfjaar, met een opgeheven hoofd uit De Kuip. “Ik heb iedereen met wie ik heb gewerkt nog gezien. Ik kan ze allemaal met een goed gevoel verlaten”, geeft de 24-jarige rechtspoot aan. “Ik kan Feyenoord ook met een goed gevoel verlaten, omdat ik een hele mooie periode heb gehad van drie en een halfjaar. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik het laatste halfjaar moest meemaken om het als les mee te nemen naar het buitenland.”