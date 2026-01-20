Bizar: Van Persie en Timber met hoofden tegen elkaar in Feyenoord-kleedkamer

Het is zondag na de competitiewedstrijd van Feyenoord tegen Sparta Rotterdam (3-4 nederlaag) in de kleedkamer van de topclub compleet misgegaan tussen Robin van Persie en . De twee stonden volgens het Algemeen Dagblad met de voorhoofden tegen elkaar en moesten uit elkaar gehaald worden.

Het Algemeen Dagblad pakte zondagavond al uit met het verhaal dat er na de wedstrijd van Feyenoord tegen Sparta een woordenwisseling was in de kleedkamer tussen Van Persie en Timber. De middenvelder gooide na afloop van de wedstrijd zijn eigen trainer voor de bus, omdat hij totaal niet gediend was van uitspraken die Van Persie in de media over hem had gedaan. "Ik vind het teleurstellend dat zoiets gezegd wordt en het is niet de eerste keer. Ik laat het twee keer van me afglijden, maar bij een derde keer moet ik voor mezelf opkomen", zei de voormalig aanvoerder van Feyenoord onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie ging vervolgens op de persconferentie in op de uitspraken van Timber en herhaalde zijn eerdere uitlatingen. Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad meldde dat er voorafgaand aan de interviews ook al een incident was in de kleedkamer. "Van Persie en Timber hadden even daarvoor al woorden gehad in het kleedlokaal", schreef de journalist in zijn analyse.

Nu blijkt dat de situatie in de kleedkamer nog veel intenser was dan aanvankelijk werd gedacht: Timber en Van Persie stonden naar verluidt met de hoofden tegen elkaar, bericht het Algemeen Dagblad dinsdagavond.

“Ik was in de kleedkamer. Dat doe ik niet altijd, maar de laatste tijd wel vaker. Maar ik snap de vraag”, reageert algemeen directeur Dennis te Kloese desgevraagd in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Wat mij betreft is het what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas. Maar dat lukt hier nooit.’’

Volgens het Algemeen Dagblad ‘weet iedereen het’ en zijn Timber en Van Persie ‘zelfs uit elkaar gehaald’. Te Kloese reageert daarop: “Het is niet aan mij om er iets over te zeggen. Ik kan ook niet zeggen dat het allemaal fantastisch is. En natuurlijk is ook dit niet goed. Maar er zijn dingen die binnen de club moeten blijven. Dit moet ik niet met de pers bespreken.’’