Johan Derksen en René van der Gijp hebben maandagavond een vernietigend oordeel geveld over Robin van Persie tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Aanleiding is de manier waarop de onder vuur liggende Feyenoord-oefenmeester omgaat met zijn spelers.

De bom barstte zondag bij Feyenoord, toen Quinten Timber na afloop tegenover ESPN zichtbaar gefrustreerd reageerde op uitspraken van Van Persie voorafgaand aan het duel met Sparta Rotterdam (3-4). Nadat Van Persie vervolgens weer reageerde op de woorden van Timber, gaf hij aan geen weg meer terug te zien voor de middenvelder.

‘Van Persie heeft drie beste spelers kapotgemaakt’

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk dat Van Persie toch aan een vorm van zelfoverschatting lijdt”, begint Van der Gijp bij Vandaag Inside. “De allerbelangrijkste mensen bij je club zijn de spelers. Die moeten doen. Als trainer moet je je spelers ten aller tijden beschermen. Wat hij (Van Persie, red.) met Timber doet, moet je nóóit doen. Dán moet je analist worden. Of hier aan tafel gaan zitten. Je moet je spelers beschermen en een lekker gevoel geven. Maar heb nooit het idee dat je belangrijker bent dan de spelers”, vervolgt de ex-prof, die bijval krijgt van Derksen.

“Als trainer heb je de opdracht om het optimale uit je spelers te halen, maar hij is erin geslaagd om zijn drie beste spelers niet meer te laten functioneren”, stelt Derksen. Daarmee doelt hij op Quilindschy Hartman (“heeft hij weggejaagd”), Sem Steijn (“heeft hij kapotgemaakt en zit op de bank”) en Timber (“gaat ontevreden weg”). “Hoe kun je iemand aantrekken die er in zijn eerste seizoen bij Heerenveen meteen een zooitje van heeft gemaakt?”, vraagt De Snor zich hardop af.

De 76-jarige ex-prof vervolgt: “Van Persie zeikt iedereen af en zegt steeds dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Maar er is maar één iemand in Nederland die dat vindt, en dat is hijzelf.”