Derksen en Van der Gijp halen vernietigend uit naar Van Persie

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
19 januari 2026, 22:26

Johan Derksen en René van der Gijp hebben maandagavond een vernietigend oordeel geveld over Robin van Persie tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Aanleiding is de manier waarop de onder vuur liggende Feyenoord-oefenmeester omgaat met zijn spelers.

De bom barstte zondag bij Feyenoord, toen Quinten Timber na afloop tegenover ESPN zichtbaar gefrustreerd reageerde op uitspraken van Van Persie voorafgaand aan het duel met Sparta Rotterdam (3-4). Nadat Van Persie vervolgens weer reageerde op de woorden van Timber, gaf hij aan geen weg meer terug te zien voor de middenvelder.

‘Van Persie heeft drie beste spelers kapotgemaakt’

“Ik denk dat Van Persie toch aan een vorm van zelfoverschatting lijdt”, begint Van der Gijp bij Vandaag Inside. “De allerbelangrijkste mensen bij je club zijn de spelers. Die moeten doen. Als trainer moet je je spelers ten aller tijden beschermen. Wat hij (Van Persie, red.) met Timber doet, moet je nóóit doen. Dán moet je analist worden. Of hier aan tafel gaan zitten. Je moet je spelers beschermen en een lekker gevoel geven. Maar heb nooit het idee dat je belangrijker bent dan de spelers”, vervolgt de ex-prof, die bijval krijgt van Derksen.

“Als trainer heb je de opdracht om het optimale uit je spelers te halen, maar hij is erin geslaagd om zijn drie beste spelers niet meer te laten functioneren”, stelt Derksen. Daarmee doelt hij op Quilindschy Hartman (“heeft hij weggejaagd”), Sem Steijn (“heeft hij kapotgemaakt en zit op de bank”) en Timber (“gaat ontevreden weg”). “Hoe kun je iemand aantrekken die er in zijn eerste seizoen bij Heerenveen meteen een zooitje van heeft gemaakt?”, vraagt De Snor zich hardop af.

De 76-jarige ex-prof vervolgt: “Van Persie zeikt iedereen af en zegt steeds dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Maar er is maar één iemand in Nederland die dat vindt, en dat is hijzelf.”

1 reactie
Docker
698 Reacties
63 Dagen lid
1.973 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Terecht.

Net binnen

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

