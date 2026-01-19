Live voetbal 2

Nare situatie voor Shaqueel van Persie in kleedkamer: 'Een pleurishekel aan zijn vader'

Feyenoord-spits Shaqueel van Persie
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
19 januari 2026, 18:38   Bijgewerkt: 18:48

De podcastmakers van KieftJansenEgmondGijp zijn onder de indruk van de goals van Shaqueel van Persie tegen Sparta Rotterdam. De jongeling maakte in de Rotterdamse derby twee werelddoelpunten en leek daarmee zijn ploeg én vader Robin van Persie te behoeden voor een nederlaag, maar zag zijn heldenrol uiteindelijk in rook opgaan. Michel van Egmond toont medelijden met de huidige situatie van de talentvolle spits.

In extremis sloeg invaller Shaqueel van Persie twee keer toe: één keer met een doelpunt achter het standbeen en één keer met een weergaloze omhaal. De 19-jarige spits zag zijn heldenrol echter als sneeuw voor de zon verdwijnen, toen Joshua Kitolano in de laatste seconde van de wedstrijd voor de 3-4 zorgde.

“Dat is ook k*t, hè? Dan debuteer je met een hakje en een omhaal… waanzinnig”, zegt Van Egmond. “Dat had eigenlijk op de voorpagina van de sportbladen moeten staan.” Van Egmond doelt daarbij op het feit dat Van Persie pas zijn vierde officiële duel namens Feyenoord speelde. “Nu wordt het overschaduwd door dat gedoe met Quinten Timber.”

“Nu komt hij in een kleedkamer waar een aantal jongens echt een pleurishekel aan zijn vader heeft. Dat is dan toevallig wel zíjn vader. Echt een k*tsituatie voor die jongen. Zonde”, vervolgt de schrijver. “Je zag de trots wel even op het gezicht van Robin van Persie”, constateert Wim Kieft tot slot.

Emilio
50 Reacties
1.099 Dagen lid
397 Likes
Emilio
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Conclusie van verhaal. Shaqueel zit niet in de spelers groep app.

