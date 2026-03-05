Jordi Cruijff was nog geen twee weken aan het werk, toen hij besloot de trainer van Jong Ajax eruit te gooien. Willem Weijs werd het slachtoffer van een eventuele 'symboolwisseling'. In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt de ontslagen trainer uitgebreid terug.

10 februari zal Weijs niet snel vergeten. De trainer van Jong Ajax dacht kennis te gaan maken met Cruijff, maar kwam van een koude kermis thuis. Het gesprek nam een onverwachtse wending en binnen tien minuten stond Weijs weer buiten. Hij was zojuist ontslagen.

Het beloftenelftal van de Amsterdammers stond toentertijd laatste in de Keuken Kampioen Divisie, maar uit eerdere gesprekken met Marijn Beuker was duidelijk geworden dat het resultaat niet heilig is. Cruijff wilde echter wijzigingen doorvoeren en ook zijn eigen mensen bij Ajax naar binnen brengen. En dus was het einde verhaal.

"Ik had het netjes gevonden als ze mij hadden gezegd dat ze iets anders gingen vragen van de trainer van Jong Ajax", kijkt Weijs terug. "Zo van: ‘Kun je dat? Wil je dat?’ Dan had ik daar eventueel op kunnen anticiperen. Lukte me dat niet, dan hadden ze me later alsnog kunnen vervangen. Nu voelt het alsof midden in het seizoen de spelregels zijn veranderd. Zonder dat ik het wist.” Eerder stond individuele ontwikkeling centraal en was het resultaat maar bijzaak. "Dit betekent niet dat je bewust verliest. Leren winnen is ook expliciet onderdeel van die ontwikkeling. Sta je een kwartier voor tijd met 1-0 voor, dan moet je misschien een keer niét opbouwen", legt Weijs uit.

Verbazing over Beuker

Hoewel de insteek met Beuker duidelijk was afgesproken, overvalt de Directeur Voetbal hem met een optimistische doelstelling. Jong Ajax moest dit seizoen voor het linkerrijtje gaan, deelde Beuker op de sociale kanalen. "Gezien de voorbereiding leek me dat totaal onrealistisch. Ik zei meteen tegen hem: moeten we dat niet wat bijstellen? ‘Intern weten we allemaal hoe het zit’, zei hij.’’

Het was vooral aan het begin van het seizoen een onstuimige periode voor Jong Ajax. Ongewenste Ajax 1-spelers werden 'gedumpt' bij Jong Ajax, John Heitinga wilde veel jongens uitproberen en ook vertrokken er nog laat spelers, zoals Jan Faberski. Toen Jong Ajax de winterstop inging als hekkensluiter zei Beuker: "'Willem, ik kijk hier doorheen.' Ook wilde hij mijn contract verlengen." Toen Cruijff kwam, ging alles anders. "Uiteindelijk was het misschien vooral een statement van hem."