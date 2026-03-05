heeft veel vertrouwen in Oranje richting het komende WK. In gesprek met Broederliefde bij Matchday kijkt hij vooruit naar het toernooi in de VS, Canada en Mexico.

Bij zijn eigen club strijdt Simons tegen degradatie, maar bij het Nederlands elftal ziet hij het florissanter in. Als de voormalig PSV'er een vraag krijgt over het naderende eindtoernooi, is hij zeer positief. "Hopelijk kunnen we iets moois neerzetten. Als je als selectie in zulke competities speelt, dan kun je gewoon winnen, dat moet gewoon het doel zijn. Het team dat wij hebben, dat is ongelooflijk", zo stelt de aanvallende middenvelder annex buitenspeler.

Kijkend naar de club waar de spelers van Oranje voor uitkomen, kun je niet anders stellen dan dat het goed gesteld is met het huidige Nederlands elftal. Echter zijn er op zo'n eindtoernooi altijd veel kanshebbers en moet het ook een beetje meezitten. Daar sluit Simons zich bij aan. "Op WK's gebeuren er veel gekke dingen, maar het doel is altijd winnen en daar moeten we ook naar kijken. Het is een heel goede groep, een mix van jeugdspelers die opkomen en leiders zoals Virgil en Frenkie. Dat gaat ons ook helpen."

Tussen 11 juni en 19 juli doen 48 landen een gooi naar misschien wel de meest prestigieuze titel in het voetbal. Nederland zit in een poule met Japan, Tunesië en een land dat zich nog moet kwalificeren voor het WK. Tijdens het laatste mondiale eindtoernooi strandde Oranje in de kwartfinale, toen Argentinië na strafschoppen te sterk was.