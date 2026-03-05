Live voetbal 2

Xavi Simons optimistisch over Oranje: 'Je kunt gewoon het WK winnen'

Xavi Simons bij Tottenham Hotspur
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
5 maart 2026, 21:31

Xavi Simons heeft veel vertrouwen in Oranje richting het komende WK. In gesprek met Broederliefde bij Matchday kijkt hij vooruit naar het toernooi in de VS, Canada en Mexico.

Bij zijn eigen club strijdt Simons tegen degradatie, maar bij het Nederlands elftal ziet hij het florissanter in. Als de voormalig PSV'er een vraag krijgt over het naderende eindtoernooi, is hij zeer positief. "Hopelijk kunnen we iets moois neerzetten. Als je als selectie in zulke competities speelt, dan kun je gewoon winnen, dat moet gewoon het doel zijn. Het team dat wij hebben, dat is ongelooflijk", zo stelt de aanvallende middenvelder annex buitenspeler.

Artikel gaat verder onder video

Kijkend naar de club waar de spelers van Oranje voor uitkomen, kun je niet anders stellen dan dat het goed gesteld is met het huidige Nederlands elftal. Echter zijn er op zo'n eindtoernooi altijd veel kanshebbers en moet het ook een beetje meezitten. Daar sluit Simons zich bij aan. "Op WK's gebeuren er veel gekke dingen, maar het doel is altijd winnen en daar moeten we ook naar kijken. Het is een heel goede groep, een mix van jeugdspelers die opkomen en leiders zoals Virgil en Frenkie. Dat gaat ons ook helpen."

Tussen 11 juni en 19 juli doen 48 landen een gooi naar misschien wel de meest prestigieuze titel in het voetbal. Nederland zit in een poule met Japan, Tunesië en een land dat zich nog moet kwalificeren voor het WK. Tijdens het laatste mondiale eindtoernooi strandde Oranje in de kwartfinale, toen Argentinië na strafschoppen te sterk was.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • zo 1 maart, 14:16
  • 1 mrt. 14:16
  • 8
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • zo 1 maart, 14:09
  • 1 mrt. 14:09
  • 7
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 22 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Spurs
22
1
2024/2025
Leipzig
25
10
2023/2024
Leipzig
32
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws