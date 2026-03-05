Kees van Wonderen leek geruime tijd technisch directeur van Feyenoord te worden, maar uiteindelijk kwam het daar niet van. Bij Martijn Krabbendam, Valentijn Driessen en Michel van Egmond heerst er enorm veel verbijstering over de gang van de zaken bij de Kuipclub.

Dennis te Kloese functioneert al jaren in een dubbelrol als algemeen én technisch directeur bij Feyenoord, maar daar is niet iedereen tevreden over. Bij de directie in Rotterdam lijkt nu het gevoel te heersen dat die twee functies gescheiden moeten worden. Van Wonderen zou dus technisch directeur worden, maar daar stak Robin van Persie een stokje voor. De trainer wilde een goede afstand bewaren tussen de td en de oefenmeester. In de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International wordt de niet-benoeming besproken. Krabbendam blikt terug op een conversatie die hij had met Van Persie. "Op de persconferentie vrijdag, na de bloemen, zei hij: 'Ik word helemaal meegenomen in het proces bij de aanstelling van een technisch directeur.' De clubwatcher vindt dat maar vreemd. "Ik zei toen 'Is het niet raar dat jij gaat meebeslissen wie je baas wordt? Die moet over jou gaan beslissen.' Maar nee, het was volkomen normaal dat hij in dat proces werd meegenomen..."

Artikel gaat verder onder video

Het leek er vorige week enorm op dat Van Wonderen zou worden aangesteld in Rotterdam. "Iedereen bij Feyenoord had een bericht gekregen dat er een persbericht zou uitgaan, maar op een gegeven moment duurde en duurde het maar. Het bleek dat Van Wonderen nog een gesprek had gehad en dat ze qua visie van werkwijze totaal uit elkaar lagen", zo luidt zijn verslag van de bijzondere gang van zaken. "Van Persie wilde een technisch directeur op afstand, wat Te Kloese is", "Dat kon bij Arne Slot. Alleen nu is de situatie anders.", aldus de journalist van Voetbal International.

Volgens Krabbendam wilde Van Wonderen zich bemoeien met de hoofdselectie en er dicht op zitten. Dat bleek tijdens de gesprekken met Dennis te Kloese en Robin van Persie niet mogelijk te zijn. "Toen zei Van Wonderen: 'Dan kan ik mijn werk niet doen'. En Feyenoord heeft nu gezegd: 'We doen het nu even niet, maar wie weet over een paar maanden wel'. Dat slaat natuurlijk ook nergens op. Ze hebben nú een technisch directeur nodig", stelt de verbouwereerde Krabbendam.

'Trumpiaanse tijden in De Kuip'

Ook Valentijn Driessen en Michel van Egmond doen nog een duit in het zakje. "Het is heel raar", reageert de journalist van De Telegraaf. "De technisch directeur is voor de lange termijn en de trainer is er voor de korte termijn. Feyenoord verkoopt alles alsof het heel normaal is, maar het is niet normaal. Het is gewoon belachelijk en dan roepen ze allemaal dat het beleid is." Van Egmond concludeert zelfs dat het 'Trumpiaanse tijden in De Kuip' zijn. "Het is chaotisch omdat er niet wordt ingegrepen. Ze laten alles maar op zijn beloop omdat ze hopen dat ze tweede worden en er dan misschien betere tijden aanbreken."