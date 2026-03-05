De KNVB wilde graag behouden voor het Nederlands elftal, maar dat is niet gelukt. Volgens Fabrizio Romano en het Eindhovens Dagblad kiest de spits van PSV voor het Marokkaans elftal.

Bouhoudane loopt al jaren rond bij PSV en is nu uitgegroeid tot vaste spits van Jong PSV. In de Keuken Kampioen Divisie scoorde de 18-jarige aanvaller vijf keer in twaalf duels en gaf hij een assist. Bouhoudane heeft zijn debuut in het eerste nog niet gemaakt, maar bij een vroeg kampioenschap zou dat dit seizoen nog wel eens kunnen gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

De spits, die werd geboren in Bergen op Zoom, maakte de laatste jaren deel uit van verschillende jeugdteams van het Nederlands elftal. De KNVB zag zijn potentie en deed er volgens Romano veel aan om Bouhoudane voor Oranje te behouden, maar de aanvalsleider kiest nu toch voor Marokko.

Onder andere Sofyan Amrabat en Anass Salah-Eddine gingen Bouhoudane in het verleden voor. Zij kwamen uit voor jeugdteams van het Nederlands elftal, maar besloten uiteindelijk door hun liefde voor Marokko toch voor een interlandswitch.