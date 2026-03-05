Live voetbal

Toptalent van PSV Bouhoudane laat Oranje links liggen en kiest voor Marokko

Bouhoudane
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
5 maart 2026, 17:40

De KNVB wilde Sami Bouhoudane graag behouden voor het Nederlands elftal, maar dat is niet gelukt. Volgens Fabrizio Romano en het Eindhovens Dagblad kiest de spits van PSV voor het Marokkaans elftal.

Bouhoudane loopt al jaren rond bij PSV en is nu uitgegroeid tot vaste spits van Jong PSV. In de Keuken Kampioen Divisie scoorde de 18-jarige aanvaller vijf keer in twaalf duels en gaf hij een assist. Bouhoudane heeft zijn debuut in het eerste nog niet gemaakt, maar bij een vroeg kampioenschap zou dat dit seizoen nog wel eens kunnen gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

De spits, die werd geboren in Bergen op Zoom, maakte de laatste jaren deel uit van verschillende jeugdteams van het Nederlands elftal. De KNVB zag zijn potentie en deed er volgens Romano veel aan om Bouhoudane voor Oranje te behouden, maar de aanvalsleider kiest nu toch voor Marokko.

Onder andere Sofyan Amrabat en Anass Salah-Eddine gingen Bouhoudane in het verleden voor. Zij kwamen uit voor jeugdteams van het Nederlands elftal, maar besloten uiteindelijk door hun liefde voor Marokko toch voor een interlandswitch.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • zo 1 maart, 14:16
  • 1 mrt. 14:16
  • 8
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • zo 1 maart, 14:09
  • 1 mrt. 14:09
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sami Bouhoudane

Sami Bouhoudane
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 18 jaar (13 jan. 2008)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
12
5
2024/2025
Jong PSV
1
0
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws