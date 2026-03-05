FIFA staat tv-commercials toe tijdens drinkpauzes op WK 2026

FIFA zal televisiezenders toestaan om reclame uit te zenden tijdens de “hydration breaks” van het WK 2026, meldt The Athletic. Deze drie minuten durende pauzes vinden midden in elke helft plaats, ongeacht temperatuur of weersomstandigheden, en zijn bedoeld voor het welzijn van de spelers.

Zenders kunnen tijdens de pauzes schakelen naar reclames, vergelijkbaar met time-outs in basketbal of American football. Er gelden regels: de advertentie mag niet eerder dan 20 seconden na het fluitsignaal starten en moet minimaal 30 seconden voor het hervatten van de wedstrijd eindigen, wat een effectieve reclametijd van ongeveer 2 minuten en 10 seconden oplevert. Zenders kunnen er ook voor kiezen om de wedstrijd in beeld te houden en alleen banners van FIFA-sponsors te tonen. Het is nog onduidelijk hoe de NOS dit gaat invullen.

De hydration breaks in het stadion worden aangeduid als “Powerade hydration breaks,” een product van Coca-Cola, waardoor concurrenten zoals Pepsi geen advertenties mogen tonen in die tijd.

Ricardo Fort, voormalig marketingexecutive bij Coca-Cola en Visa, zei hierover tegen The Athletic: “Als je FIFA bent en je hebt deze pauzes, is de simpele rekensom: is het winstgevender om dit premium aan een commerciële partner te verkopen, of aan de zenders? In dit geval is het een no-brainer. De zenders zullen veel meer betalen voor een break als deze.”

Impact op uitzendingen

De pauzes bieden ook tactische voordelen: coaches kunnen spelers instrueren en camera’s leggen extra beelden vast. Telemundo’s executive vice president Joaquin Duro lichtte toe: “Ik ben eerst een voetbalfan, ik kijk graag de wedstrijd en luister naar alles wat er gebeurt, ook tijdens hydration breaks. Er komen veel verhalen naar boven: hoe reageren coaches op spelers, wat zeggen ze? Dat willen we laten zien. Onze sponsors zullen uiteraard ook aanwezig zijn.”

Hoewel korte pauzes niet nieuw zijn in voetbal, CONMEBOL voerde 90-seconden pauzes in bij de Copa Libertadores, is dit het eerste WK waarbij alle wedstrijden halverwege beide helften een vaste break krijgen en waarbij zenders commercieel van de pauze kunnen profiteren. FIFA hoopt hiermee zowel de spelers als de uitzendrechtenhouders tegemoet te komen.