De reactie van AZ-trainer Lee-Roy Echteld na het bereiken van de finale van de KNVB Beker was veelzeggend, zo stelt Tijmen van Wissing bij Voetbalpraat. De oefenmeester van de Alkmaarders leek vooral opgelucht. Dick Schreuder, die een dag eerder met NEC de finale haalde, was daarentegen juist dolgelukkig.

AZ plaatste zich woensdagavond dankzij twee eigen doelpunten van Telstar voor de finale van de KNVB Beker: 2-1. Nadat de eerste halve finale, tussen NEC en PSV (3-2), een enorm spektakelstuk was, viel het duel in Alkmaar heel erg tegen. Volgens Van Wissing is AZ goed weggekomen tegen Telstar.

“Je zag het aan het beeld van Echteld na de wedstrijd. Hij loopt naar binnen en is vooral opgelucht”, stelt de verslaggever van RTV Oost, die een vergelijking maakt met Schreuder een dag eerder. “Er was niet eens blijdschap bij de trainer. Dat is natuurlijk heel anders dan bij Dick Schreuder.” De trainer van NEC was dolgelukkig na de zege van zijn ploeg op NEC een dag eerder.

Presentator Yordi Yamali vraagt zich af of de reactie van Echteld te maken heeft met de moeizame resultaten van AZ de afgelopen weken. “Het dreigde een beetje een flets seizoen te worden voor AZ”, beaamt Sjoerd Mossou. “Iedereen had er meer van verwacht, tussentijds een trainer ontslagen… Dan is het vooral een opluchting dat je de bekerfinale weer haalt.”

Omdat AZ de afgelopen jaren regelmatig in de finale heeft gestaan, was de ‘hunkering’ naar een finaleplaats volgens Mossou minder groot dan in Nijmegen. “Bij NEC kwam de hunkering de huiskamer in, dat was hier veel minder. AZ was gewoon het seizoen aan het veiligstellen.”