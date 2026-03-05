Deelname Irak aan WK-play-offs in gevaar

Het is onzeker of Irak eind maart kan deelnemen aan de intercontinentale play-offs voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De play-offs worden in het laatstgenoemde land gespeeld, maar door de huidige oorlog in het Midden-Oosten kan Irak mogelijk niet afreizen naar Mexico. Daarnaast zit bondscoach Graham Arnold vast in de Verenigde Arabische Emiraten.

Irak plaatste zich in november vorig jaar voor de intercontinentale play-offs voor het WK. Nadat het land tweede werd achter Saudi-Arabië en voor Indonesië in de vierde ronde van de kwalificatiecyclus van Azië, kwalificeerde Irak zich ten koste van de Verenigde Arabische Emiraten voor de play-offs. Daarin neemt het Aziatische land het in Mexico in een finale op tegen de winnaar van het duel tussen Bolivia en Suriname.

Nu bestaat de vrees dat Irak helemaal niet naar Mexico kan afreizen later deze maand. Na de luchtaanvallen door de Verenigde Staten en Israël op Iran zit het luchtruim van Irak op slot. De afgelopen dagen heeft de Iraanse regering meermaals raketten en drones afgevuurd op Israël en bases in het Midden-Oosten met Amerikaanse troepen.

De Irakese bond houdt er serieus rekening mee dat het deze maand geen deel kan nemen aan de play-offs. “We volgen de situatie op, samen met de FIFA en de AFC”, laat de bond weten in een statement. Bondscoach Arnold, die sinds mei vorig jaar aan het roer staat, zit daarnaast vast in de VAE. Net als meerdere spelers en stafleden lijkt de Australiër niet naar Mexico te kunnen komen. Naast het afgesloten luchtruim zijn er namelijk ook veel ambassades in het Midden-Oosten gesloten. Daardoor is het momenteel niet mogelijk om een visum aan te vragen.