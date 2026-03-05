Dele Alli traint bij Spurs terwijl hij naar nieuwe club zoekt

Dele Alli is weer in het nieuws nu hij zich opmaakt voor een nieuwe stap in zijn carrière. Volgens The Athletic traint de 29‑jarige Engelsman individueel bij zijn oude club Tottenham Hotspur om zijn conditie op peil te houden terwijl hij zoekt naar een nieuwe werkgever.

Alli, die bekend werd als een van de meest veelbelovende middenvelders in de Premier League, zit sinds september 2025 zonder club nadat zijn contract bij Como in onderling overleg werd beëindigd. Bij de Italiaanse club speelde hij slechts één officiële wedstrijd, waarin hij na negen minuten van het veld werd gestuurd. De middenvelder maakte naam tijdens zijn periode bij Spurs (2015–2022), met 67 doelpunten en 59 assists in 269 wedstrijden en 2 keer uitgeroepen tot PFA Young Player of the Year. Ook speelde hij 37 interlands voor Engeland, onder meer op Euro 2016 en het WK 2018.

Terug naar het oude nest

Artikel gaat verder onder video

Tottenham bevestigde dat Alli de faciliteiten van de club mag gebruiken om aan zijn herstel te werken en fit te blijven. Hij werd recent gezien op het trainingscomplex Hotspur Way, waar hij onder begeleiding van een individuele coach trainde.

Tijdens een speciale terugkeer bij Tottenham Hotspur Stadium sprak Alli tot supporters tijdens de rust van de North London derby tegen Arsenal op 22 februari 2026. Hij liet daarin zijn ambitie en verbondenheid met de club blijken: “Ik kan niet wachten om weer op het veld te staan en te spelen, hopelijk duurt het niet lang meer. Ik hoop dat jullie mij even hard hebben gemist als ik jullie heb gemist.”

Deze uitspraken benadrukken zijn verlangen naar een terugkeer in het profvoetbal en zijn sterke band met de Spurs-fans.

Achtergrond en toekomst

De carrière van Alli kende een indrukwekkende start bij Tottenham, maar de afgelopen jaren verliepen moeizamer door blessures, vormverlies en korte periodes bij Everton, Besiktas en Como.

Nu hoopt hij dat zijn trainingsperiode bij Tottenham hem helpt snel een nieuwe club te vinden en weer op het hoogste niveau te spelen, mogelijk terug in de Premier League of elders in Europa.