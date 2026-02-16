Live voetbal

John Heitinga stapt na 32 dagen op bij Tottenham Hotspur

Bruggink over Ajax:
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
16 februari 2026, 14:38   Bijgewerkt: 15:05

John Heitinga gaat vertrekken bij Tottenham Hotspur, zo weet Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De Nederlander werd halverwege januari aangesteld als assistent van Thomas Frank, maar de Deen werd vorige week ontslagen. Heitinga heeft daarop besloten om (voorlopig) te vertrekken uit Londen.

Heitinga maakte afgelopen zomer de stap van Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, naar Ajax. In Amsterdam ging de voormalig verdediger op eigen benen staan, maar succesvol werd het huwelijk niet. Begin november werd Heitinga de laan uit gestuurd na aanhoudende slechte resultaten. Halverwege januari zorgde de oud-voetballer voor een verrassing, toen hij een contract tekende als assistent van Frank bij Tottenham Hotspur.

Artikel gaat verder onder video

De Londenaren beleven een seizoen om snel te vergeten en staan na 26 duels slechts vijf punten boven de degradatiestreep. De slechte resultaten kostten Frank vorige week de kop. Een dag na het vertrek van de oefenmeester stond Heitinga voor de groep bij de training van de Engelsen. Ook zou hij gesprekken hebben gevoerd over een interim-rol.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op de tijdelijke komst van Igor Tudor, die tot oktober nog trainer was bij Juventus. Heitinga had de mogelijkheid om deel uit te blijven maken van de technische staf van de Kroaat, maar de voormalig trainer van Ajax heeft ervoor gekozen om de club (voorlopig) te verlaten.

➡️ Meer nieuws over John Heitinga

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
John Heitinga en Thomas Frank op de bank bij Tottenham Hotspur - West Ham United

Deense krant brengt Thomas Frank in verband met Ajax

  • do 12 februari, 13:59
  • 12 feb. 13:59
  • 7
Fred Grim

Heitinga pakte meer punten dan Grim bij Ajax: 'Dat is toch wel gek, hè'

  • za 14 februari, 09:55
  • 14 feb. 09:55
  • 2
Brian Brobbey tijdens Sunderland - Liverpool

Brobbey onderwerp van gesprek tegen Liverpool, dat ontsnapt aan penalty

  • do 12 februari, 07:25
  • 12 feb. 07:25
  • 5
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.840 Reacties
1.238 Dagen lid
9.038 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vind Az wel een mooie club voor de Heit

12deman
824 Reacties
232 Dagen lid
691 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Neesje nog in geen 100 jaar !

dilima1966
3.222 Reacties
980 Dagen lid
16.389 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was ook geen optie om heitinga door te schuiven als hoofdtrainer bij de spur totaal ongeschikt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.840 Reacties
1.238 Dagen lid
9.038 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vind Az wel een mooie club voor de Heit

12deman
824 Reacties
232 Dagen lid
691 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Neesje nog in geen 100 jaar !

dilima1966
3.222 Reacties
980 Dagen lid
16.389 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was ook geen optie om heitinga door te schuiven als hoofdtrainer bij de spur totaal ongeschikt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
14
Brighton
26
0
31
15
Leeds
26
-9
30
16
Spurs
26
-1
29
17
Nottm Forest
26
-13
27
18
West Ham
26
-17
24

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel