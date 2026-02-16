John Heitinga gaat vertrekken bij Tottenham Hotspur, zo weet Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De Nederlander werd halverwege januari aangesteld als assistent van Thomas Frank, maar de Deen werd vorige week ontslagen. Heitinga heeft daarop besloten om (voorlopig) te vertrekken uit Londen.

Heitinga maakte afgelopen zomer de stap van Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, naar Ajax. In Amsterdam ging de voormalig verdediger op eigen benen staan, maar succesvol werd het huwelijk niet. Begin november werd Heitinga de laan uit gestuurd na aanhoudende slechte resultaten. Halverwege januari zorgde de oud-voetballer voor een verrassing, toen hij een contract tekende als assistent van Frank bij Tottenham Hotspur.

De Londenaren beleven een seizoen om snel te vergeten en staan na 26 duels slechts vijf punten boven de degradatiestreep. De slechte resultaten kostten Frank vorige week de kop. Een dag na het vertrek van de oefenmeester stond Heitinga voor de groep bij de training van de Engelsen. Ook zou hij gesprekken hebben gevoerd over een interim-rol.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op de tijdelijke komst van Igor Tudor, die tot oktober nog trainer was bij Juventus. Heitinga had de mogelijkheid om deel uit te blijven maken van de technische staf van de Kroaat, maar de voormalig trainer van Ajax heeft ervoor gekozen om de club (voorlopig) te verlaten.