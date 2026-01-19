Johan Derksen ziet dat Robin van Persie bij Feyenoord een stuk meer krediet heeft dan John Heitinga eerder dit seizoen bij Ajax. De analist denkt dat dit komt doordat de huidige trainer van de Rotterdammers als speler meer als held werd gezien dan Heitinga.

Van Persie staat onder immense druk bij Feyenoord. De Rotterdammers wisten in de laatste veertien wedstrijden slechts drie keer te winnen. Daardoor is het kampioenschap uit zicht, zijn ze uitgeschakeld in de beker en is ook de kans om Europees te overleven minimaal. Daarnaast maakte de oud-spits zondag in het openbaar ruzie met Quinten Timber, die nu hard op weg is naar de uitgang. Toch mag de oefenmeester voorlopig blijven zitten in De Kuip.

Derksen geeft aan dat Van Persie ‘een geweldige chaos’ heeft gemaakt in Rotterdam. “Zijn duurste aankoop, Steijn, heeft hij aanvoerder gemaakt terwijl die jongen niet de levenservaring heeft om aanvoerder te zijn. Toen speelde hij een wedstrijd niet goed, werd hij op de bank gezet en nu is hij uit de gratie”, aldus De Snor in Groeten uit Grolloo. “Ze hadden een goede aanvoerder, Timber, die heeft hij de band afgenomen en in de media actie gevoerd tegen hem. Daardoor werd Timber afgelopen weekend uitgefloten. Van Persie is de enige man in Nederland die nog steeds vindt dat hij op de juiste positie zit. Hij denkt dat hij een geschenk voor Feyenoord is, maar dit leidt tot niets.”

Henk Kuipers vraagt Derksen vervolgens waarom Heitinga, die in november werd ontslagen bij Ajax, zo veel minder krediet heeft dan Van Persie, aangezien Heitinga in Amsterdam ook een clubicoon is. “Ik heb geen idee, maar John Heitinga is natuurlijk nooit een publieksidool geweest”, schat Derksen in. “Hij speelde mee en heeft zijn goede jaren gehad, ook als international. Van Persie was natuurlijk een held in De Kuip. Maar als de held van Feyenoord als trainer een wanprestatie levert bij Heerenveen, vind ik dat geen reden om hem naar Feyenoord te halen.”