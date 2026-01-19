Live voetbal

Derksen verklaart verschil in krediet Heitinga en Van Persie: 'Heitinga geen publieksidool'

Robin van Persie en John Heitinga
Foto: © Imago/Realtimes
19 januari 2026, 14:47

Johan Derksen ziet dat Robin van Persie bij Feyenoord een stuk meer krediet heeft dan John Heitinga eerder dit seizoen bij Ajax. De analist denkt dat dit komt doordat de huidige trainer van de Rotterdammers als speler meer als held werd gezien dan Heitinga.

Van Persie staat onder immense druk bij Feyenoord. De Rotterdammers wisten in de laatste veertien wedstrijden slechts drie keer te winnen. Daardoor is het kampioenschap uit zicht, zijn ze uitgeschakeld in de beker en is ook de kans om Europees te overleven minimaal. Daarnaast maakte de oud-spits zondag in het openbaar ruzie met Quinten Timber, die nu hard op weg is naar de uitgang. Toch mag de oefenmeester voorlopig blijven zitten in De Kuip.

Derksen geeft aan dat Van Persie ‘een geweldige chaos’ heeft gemaakt in Rotterdam. “Zijn duurste aankoop, Steijn, heeft hij aanvoerder gemaakt terwijl die jongen niet de levenservaring heeft om aanvoerder te zijn. Toen speelde hij een wedstrijd niet goed, werd hij op de bank gezet en nu is hij uit de gratie”, aldus De Snor in Groeten uit Grolloo. “Ze hadden een goede aanvoerder, Timber, die heeft hij de band afgenomen en in de media actie gevoerd tegen hem. Daardoor werd Timber afgelopen weekend uitgefloten. Van Persie is de enige man in Nederland die nog steeds vindt dat hij op de juiste positie zit. Hij denkt dat hij een geschenk voor Feyenoord is, maar dit leidt tot niets.”

Henk Kuipers vraagt Derksen vervolgens waarom Heitinga, die in november werd ontslagen bij Ajax, zo veel minder krediet heeft dan Van Persie, aangezien Heitinga in Amsterdam ook een clubicoon is. “Ik heb geen idee, maar John Heitinga is natuurlijk nooit een publieksidool geweest”, schat Derksen in. “Hij speelde mee en heeft zijn goede jaren gehad, ook als international. Van Persie was natuurlijk een held in De Kuip. Maar als de held van Feyenoord als trainer een wanprestatie levert bij Heerenveen, vind ik dat geen reden om hem naar Feyenoord te halen.”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.020 Reacties
909 Dagen lid
13.602 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Dus niet alleen dat het in onze Amsterdam een echte chaos/puinhoop is!!!

Neesje
1.736 Reacties
1.210 Dagen lid
8.877 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ja denk je dat het bij Ajax een zooitje is blijkt het in Rotterdam nog erger te zijn .

Docker
694 Reacties
63 Dagen lid
1.946 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

In Rotterdam is het nog veel erger, maar daar komt er minder van naar buiten. Eigenlijk was er al een hoop mis in de periode met Priske.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

John Heitinga

John Heitinga
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (15 nov. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

