Robin van Persie mag voorlopig blijven zitten bij Feyenoord, zo maakt Dennis te Kloese duidelijk aan het Algemeen Dagblad. De algemeen- en technisch directeur geeft toe dat de Rotterdammers niet in een goede situatie zitten, maar blijft achter zijn trainer staan.
Feyenoord ging zondag op pijnlijke wijze in eigen huis onderuit tegen stadsgenoot Sparta. De thuisploeg kwam in de slotfase terug van een 1-3 achterstand, maar gaf in blessuretijd alsnog een gelijkspel uit handen: 3-4. Het betekende de eerste zege van Sparta in De Kuip in 26 jaar tijd. Feyenoord wist in de laatste veertien officiële duels slechts drie keer te winnen.
Na afloop van de wedstrijd kreeg Te Kloese van het AD de vraag of het een optie is om per direct afscheid te nemen van Van Persie. “Niet aan de orde”, zo liet de directeur weten. Een dag later is dat standpunt nog steeds hetzelfde, zo maakt Te Kloese duidelijk aan de krant. Van Persie zal normaal gesproken dus gewoon op de bank plaatsnemen als Feyenoord donderdag in eigen huis aantreedt tegen Sturm Graz in de Europa League.
Te Kloese geeft wel toe dat de situatie bij Feyenoord momenteel benard is. “Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben”, zegt hij. Toch gelooft de bestuurder erin dat Van Persie in De Kuip voor een ommekeer kan zorgen.
Helemaal top! Gewoon aanhouden, het is een topper!
Hij blijft achter zijn trainer staan lees ik. Dat wil dus zeggen dat hij zich verstopt achter zijn trainer. Hij moet VOOR zijn trainer gaan staan en de klappen opvangen. Bijvoorbeeld het boete kleed aantrekken en al zijn miskopen benoemen. Nee hij laat nog even Persie klappen opvangen. Een depressie, niet alleen op het veld, maar ook op persoonlijke vlak ligt op de loer. Persie zal wel een nieuwe aanvoerder benoemen
Van Persie, mag van mij wel vertrekken. Deze man gaat het niet meer omdraaien, er ziet geen verbetering qua spel in, de afgelopen weken. Heeft foute beslissingen genomen ( en dat mag als beginnende trainer) maar na wat slechte wedstrijden moet je toch wat raad gaan vragen in je omgeving of daar buiten. Maar zal wel ontslagen worden als plek 2 en 3 niet mee haalbaar zijn.....
Te Kloese heeft de ballen niet om iemand met de statuur van Robin van Persie te ontslaan. Dat is de vloek van het aanstellen van een 'clublegende' als trainer.
