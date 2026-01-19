Live voetbal

Te Kloese: ‘Ontslag Van Persie niet aan de orde’

Dennis te Kloese
Foto: © Imago
19 januari 2026, 11:02

Robin van Persie mag voorlopig blijven zitten bij Feyenoord, zo maakt Dennis te Kloese duidelijk aan het Algemeen Dagblad. De algemeen- en technisch directeur geeft toe dat de Rotterdammers niet in een goede situatie zitten, maar blijft achter zijn trainer staan.

Feyenoord ging zondag op pijnlijke wijze in eigen huis onderuit tegen stadsgenoot Sparta. De thuisploeg kwam in de slotfase terug van een 1-3 achterstand, maar gaf in blessuretijd alsnog een gelijkspel uit handen: 3-4. Het betekende de eerste zege van Sparta in De Kuip in 26 jaar tijd. Feyenoord wist in de laatste veertien officiële duels slechts drie keer te winnen.

Na afloop van de wedstrijd kreeg Te Kloese van het AD de vraag of het een optie is om per direct afscheid te nemen van Van Persie. “Niet aan de orde”, zo liet de directeur weten. Een dag later is dat standpunt nog steeds hetzelfde, zo maakt Te Kloese duidelijk aan de krant. Van Persie zal normaal gesproken dus gewoon op de bank plaatsnemen als Feyenoord donderdag in eigen huis aantreedt tegen Sturm Graz in de Europa League.

Te Kloese geeft wel toe dat de situatie bij Feyenoord momenteel benard is. “Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben”, zegt hij. Toch gelooft de bestuurder erin dat Van Persie in De Kuip voor een ommekeer kan zorgen.

Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa

'Woordenwisseling tussen Van Persie en Timber in kleedkamer van Feyenoord'

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
Feyenoord-trainer Robin van Persie met op de achtergrond Quinten Timber en De Kuip

Veelzeggend: vertrokken Feyenoorders steunen uithaal Timber naar Van Persie

  • Gisteren, 21:20
  • Gisteren, 21:20
John van den Brom tijdens zijn presentatie als nieuwe trainer van FC Twente.

John van den Brom baalt flink van zijn zaakwaarnemer na interview bij ESPN

  • Gisteren, 20:58
  • Gisteren, 20:58
Martine
205 Reacties
347 Dagen lid
591 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Wat een minkukel is dit toch. 2e plaats dan nog wel maar gaat snel bergafwaarts met deze beleidsmaker Maar zoals heel de Nederlandse competitie, incl mijn Utreg, het wordt steeds minder. De enige topploeg is PSV

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.694 Reacties
1.210 Dagen lid
19.295 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Helemaal top! Gewoon aanhouden, het is een topper!

Vrij Dag
502 Reacties
610 Dagen lid
680 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Hij blijft achter zijn trainer staan lees ik. Dat wil dus zeggen dat hij zich verstopt achter zijn trainer. Hij moet VOOR zijn trainer gaan staan en de klappen opvangen. Bijvoorbeeld het boete kleed aantrekken en al zijn miskopen benoemen. Nee hij laat nog even Persie klappen opvangen. Een depressie, niet alleen op het veld, maar ook op persoonlijke vlak ligt op de loer. Persie zal wel een nieuwe aanvoerder benoemen

Kevin Hommeles
126 Reacties
748 Dagen lid
851 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als hij het echt meent is dit een goede reactie. Zo overleef je de storm aan kritiek.

Goku 2.0
64 Reacties
73 Dagen lid
75 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Persie, mag van mij wel vertrekken. Deze man gaat het niet meer omdraaien, er ziet geen verbetering qua spel in, de afgelopen weken. Heeft foute beslissingen genomen ( en dat mag als beginnende trainer) maar na wat slechte wedstrijden moet je toch wat raad gaan vragen in je omgeving of daar buiten. Maar zal wel ontslagen worden als plek 2 en 3 niet mee haalbaar zijn.....

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.143 Reacties
1.210 Dagen lid
6.300 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Te Kloese heeft de ballen niet om iemand met de statuur van Robin van Persie te ontslaan. Dat is de vloek van het aanstellen van een 'clublegende' als trainer.

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

