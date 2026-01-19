Willem van Hanegem begrijpt heel goed dat heeft uitgehaald naar Robin van Persie na Feyenoord - Sparta (3-4). De middenvelder kan volgens het clubicoon niet de enige zijn die op deze manier over zijn trainer denkt.

Van Persie koos er tegen Sparta voor om Timber op de bank te zetten. De trainer liet voor de wedstrijd weten dat dit ‘puur sportief’ was en dat de middenvelder niet de ‘intentie’ toont in het uitvoeren van zijn taken. Na afloop van de wedstrijd, waarin Timber twintig minuten voor tijd inviel, besloot de Oranje-international zich bij Hans Kraay junior fel uit te laten over deze uitspraken. Op de persconferentie na de wedstrijd gaf Van Persie aan dat er inmiddels geen weg terug lijkt voor Timber bij Feyenoord.

“Dat Quinten Timber zelf voor de camera’s verscheen om te vertellen wat hij precies van zijn trainer vindt, daar vind ik niets mis mee”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. De voormalig voetballer vindt dat een trainer die kan uitdelen, ook moet kunnen incasseren van zijn speler. “Waarom hij wel en de speler niet? Dat zou onzin zijn.”

Van Hanegem geeft toe dat een situatie zoals zondag bij Feyenoord zelden voorkomt in het voetbal. Toch geloof het clubicoon dat Timber zeker een punt heeft. “Als je zoiets zegt, dan kan het toch niet zo zijn dat jij de enige bent die dat vindt. Want dan denken de andere spelers toch: wat is dat voor een mafkees?” De Kromme is ervan overtuigd dat Timber zich ‘gesterkt’ voelde door zijn ploeggenoten. “Hij vond dat het tijd was om iets te roepen.” Na het interview lieten meerdere oud-ploeggenoten van Timber middels een like op social media merken hem te steunen.