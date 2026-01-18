Live voetbal 5

'Woordenwisseling tussen Van Persie en Timber in kleedkamer van Feyenoord'

Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa
Er is zondagavond een woordenwisseling ontstaan tussen Robin van Persie en Quinten Timber in de kleedkamer van Feyenoord, meldt het Algemeen Dagblad. Het medium schrijft daarnaast dat niet alleen de relatie tussen Van Persie en Timber onder druk staat.

Het is een grote chaos bij Feyenoord na de 3-4 nederlaag in eigen huis tegen Sparta Rotterdam. Quinten Timber gooide na afloop van de wedstrijd zijn eigen trainer voor de bus, omdat hij totaal niet gediend was van uitspraken die Van Persie in de media over hem had gedaan. "Ik vind het teleurstellend dat zoiets gezegd wordt en het is niet de eerste keer. Ik laat het twee keer van me afglijden, maar bij een derde keer moet ik voor mezelf opkomen", zei de voormalig aanvoerder van Feyenoord.

Van Persie ging vervolgens op de persconferentie in op de uitspraken van Timber en herhaalde zijn eerdere uitlatingen. Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad meldt dat er voorafgaand aan de interviews ook al een incident was in de kleedkamer. "Van Persie en Timber hadden even daarvoor al woorden gehad in het kleedlokaal", schrijft de journalist in zijn analyse.

Gouka schrijft bovendien dat niet alleen de relatie tussen Van Persie en Timber slecht is: "Steeds meer sijpelt naar buiten dat de relatie tussen Van Persie en andere mensen onder druk staat", zonder te benoemen om welke personen het gaat.

Mocht het om spelers gaan, dan wordt de situatie voor Van Persie zorgelijk. In dat geval lijkt hij een deel van de kleedkamer te hebben verloren, wat zijn positie als hoofdtrainer van Feyenoord onhoudbaar zou maken.

Wat een ongelofelijk zootje daar. Met van Persie in de hoofdrol. Het is ontluisterend. Beschamend. Een schande. En wat ik me afvraag: waar is te Kloese? Wanneer gaat die hier eens iets van zeggen? Of ingrijpen? En wie is er nog meer bij betrokken? Dit kun je toch niet verkopen zeg.

Mee eens, het wordt tijd dat te Kloese , RvP moet er nu echt uit

Sorry, te Kloese moet nu optreden

Wie verlinkt de trainer? Is het Stein? of een van de wissels. Misschien zelf Moussa die een transfer probeert te forceren. Feit is dat dit niet goed is. Schandalig zelf

Mee eens, het wordt tijd dat te Kloese , RvP moet er nu echt uit

Sorry, te Kloese moet nu optreden

