Supporters van Feyenoord lijken het vertrouwen volledig kwijt te zijn in hoofdtrainer Robin van Persie. Toen de Rotterdammers op een 0-2 achterstand kwamen tegen Sparta Rotterdam, werd de coach richting de uitgang gezongen.
"Robin, neem je rotzooi mee. Robin, neem je rotzooi mee", klonk het in de 55ste minuut, toen Sparta Rotterdam in De Kuip op een 0-2 voorsprong kwam. "Schaam je kapot, schaam je kapot", vervolgde Het Legioen.
Volg hier het liveblog van het duel tussen Feyenoord en Sparta:
Het zijn pijnlijke spreekkoren voor Van Persie, die onder torenhoge druk staat bij Feyenoord. De prestaties zijn al maanden ondermaats en ook in het veldspel is nauwelijks progressie zichtbaar.
Het geduld van een groot deel van de supporters lijkt inmiddels op. Dat valt op te maken uit de spreekkoren, maar ook uit eerdere confrontaties tussen Van Persie en de aanhang van Feyenoord.
Het publiek moet uitkijken met deze spreekkoren. Feyenoord nam tegen een heel laag bedrag afscheid van Robin, die naar de PL ging. Feyenoord wilde hem, omdat hij lastig was vond men. Vervolgens begon hij te vlammen in de PL. Straks doet hij het weer.
