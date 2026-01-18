Live voetbal 3

Feyenoord-fans schreeuwen in stadion om vertrek van Robin van Persie

Robin van Persie Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
18 januari 2026, 18:13

Supporters van Feyenoord lijken het vertrouwen volledig kwijt te zijn in hoofdtrainer Robin van Persie. Toen de Rotterdammers op een 0-2 achterstand kwamen tegen Sparta Rotterdam, werd de coach richting de uitgang gezongen.

"Robin, neem je rotzooi mee. Robin, neem je rotzooi mee", klonk het in de 55ste minuut, toen Sparta Rotterdam in De Kuip op een 0-2 voorsprong kwam. "Schaam je kapot, schaam je kapot", vervolgde Het Legioen.

Volg hier het liveblog van het duel tussen Feyenoord en Sparta:

Artikel gaat verder onder video

Het zijn pijnlijke spreekkoren voor Van Persie, die onder torenhoge druk staat bij Feyenoord. De prestaties zijn al maanden ondermaats en ook in het veldspel is nauwelijks progressie zichtbaar.

Het geduld van een groot deel van de supporters lijkt inmiddels op. Dat valt op te maken uit de spreekkoren, maar ook uit eerdere confrontaties tussen Van Persie en de aanhang van Feyenoord.

2 reacties
Vrij Dag
491 Reacties
609 Dagen lid
643 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het publiek moet uitkijken met deze spreekkoren. Feyenoord nam tegen een heel laag bedrag afscheid van Robin, die naar de PL ging. Feyenoord wilde hem, omdat hij lastig was vond men. Vervolgens begon hij te vlammen in de PL. Straks doet hij het weer.

0laf
1.071 Reacties
1.210 Dagen lid
5.505 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag liever vlammen in PL dan Feyenoord kapot maken.

