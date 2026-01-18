Live voetbal 9

LIVE Eredivisie | Hwang klopt uitblinkende Drommel: Feyenoord doet wat terug tegen Sparta

Feyenoord Sparta
Foto: © Imago / Realtimes
18 januari 2026, 16:40   Bijgewerkt: 18:11

Feyenoord neemt het vanmiddag in de eerste thuiswedstrijd van 2026 op tegen stadgenoot Sparta Rotterdam. Vorige week morste het elftal van Robin van Persie bij de hervatting van de competitie direct punten in Friesland. Levert de stadsderby tegen Maurice Steijn en zijn mannen de eerste zege van het nieuwe jaar op? Of richten de Spartanen zich op na de midweekse uitschakeling in het bekertoernooi tegen FC Volendam? Om 16.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sparta Rotterdam.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - Sparta Rotterdam

2m geleden

18:18

🔄72' - Dubbele wissel Feyenoord (1-3)

Van Persie haalt Steijn en Hwang eruit, in hun plaatsen komen Timber en Larin erin.

3m geleden

18:17

⚽71' - Mito scoort uit de counter (1-3)

De marge is weer twee! Sparta komt er snel uit, de bal belandt uiteindelijk bij Mito die oog in oog met Wellenreuther af kan werken: het is 1-3 voor Sparta!

4m geleden

18:16

70' - Prima actie Bos (1-2)

Linksback Jordan Bos gaat op avontuur en komt een eind, maar zijn lage voorzet belandt niet bij een ploeggenoot.

5m geleden

18:15

🔄68' - Wissel Sparta (1-2)

Bij Sparta is Clement erbij gekomen, als vervanger van de maker van de 0-2, Van Bergen.

7m geleden

18:13

67' - Feyenoord jaagt op gelijkmaker (1-2)

De goal van Hwang heeft het geloof wat aangewakkerd bij Feyenoord, dat nadrukkelijk op zoek gaat naar de gelijkmaker. Een voorzet vanaf links levert echter geen gevaar op. Even later krijgt Drommel zijn vuist tegen een hoekschop.

10m geleden

18:11

⚽65' - Hwang doet wat terug! (1-2)

Drommel moet nu toch capituleren. Een fraai schot van Hwang, van een meter of twintig, is de Sparta-sluitpost te machtig: 1-2!

10m geleden

18:10

64' - Kansje Sparta (0-2)

Balverlies van Van Persie leidt een Sparta-counter in. Van Bergen zet voor, maar Mito kan niet op doel koppen.

11m geleden

18:09

63'- Weer Drommel (0-2)

Weer een prima redding van Drommel, die Sparta in deze fase op de been houdt.

12m geleden

18:08

🔄63'- Wissel Feyenoord (0-2)

Van Persie voert zijn eerste wissel door: zijn zoon Shaqueel vervangt Tengstedt.

12m geleden

18:08

62' - Ongelukkig (0-2)

Sauer en Bos lopen elkaar in de weg, waardoor Feyenoord niet tot een schot komt.

15m geleden

18:05

59' - Drommel onderscheidt zich opnieuw (0-2)

Hadj Moussa lijkt op weg naar de aansluitingstreffer. De Algerijn mikt op de verre hoek, maar Drommel komt met een katachtige reactie en krijgt er een hand tegenaan, waardoor het schot via de lat over gaat.

19m geleden

18:01

⚽ 55' - Watanabe blundert, Sparta op 0-2!

Ai, ai, ai... Watanabe verspeelt de bal in eigen zestien volkomen onnodig aan Van Bergen, die dankbaar profiteert. Sparta neemt een 0-2 voorsprong in De Kuip!

21m geleden

17:59

53' - Schot Quintero (0-1)

Aan de andere kant schiet Sparta-back Quintero naast. Ondertussen zijn Timber en Cyle Larin begonnen aan een warming-up.

22m geleden

17:58

53' - Schot Tengstedt (0-1)

Tengstedt met een schot van enige afstand, er zit een stuitje in maar Drommel heeft 'm te pakken.

23m geleden

17:57

52' - Schot Bos (0-1)

Sauer gaat weer buitenom en bedient Bos, die zijn lichaam er goed tussen zet maar vervolgens met een teleurstellende doelpoging komt. Die bal zeilt meters langs het doel.

Feyenoord - Sparta

Feyenoord
16:45
Sparta Rotterdam
Vandaag om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

