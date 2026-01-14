Bij Voetbalpraat is dinsdagavond gereageerd op een groot artikel van het Algemeen Dagblad, waarin de rol van René Hake, de ervaren assistent-trainer van Feyenoord-coach Robin van Persie, pijnlijk wordt blootgelegd. Tijmen van Wissing heeft het gevoel dat Van Persie zijn collega niet serieus neemt.

Het AD stelt dat Hake zich ‘conformeert aan de beslissingen van Van Persie’. Bij Voetbalpraat wordt duidelijk dat de ervaren assistent-trainer weinig grip heeft op zijn hoofdcoach. “Je ziet dat zo’n Hake minder zichzelf wordt op die bank. Hij kruipt steeds verder weg in die iPad van hem. Hake wil gewoon serieus genomen worden. Dat gevoel had hij bij Manchester United, waar hij ook veel trainingen mocht doen. Maar dat gevoel heeft hij bij Feyenoord steeds minder”, denkt Van Wissing.

Artikel gaat verder onder video

“Hake vindt zichzelf een goede trainer, die zegt wat hij denkt. Maar als hij dan niet serieus wordt genomen, vermoed ik wel dat daar op een gegeven moment een wig gedreven gaat worden tussen die twee”, vervolgt de verslaggever van RTV Oost.

Sjoerd Mossou vult aan: “Bij sc Heerenveen had Van Persie erg veel ‘ja-knikkers’ om zich heen verzameld. Dat wilden ze bij Feyenoord voorkomen, en dat was duidelijk de rol van Hake: om voor dat evenwicht te zorgen.” De journalist van het AD nuanceert: “We weten niet of er nooit geluisterd wordt naar Hake, want dat zal vast wel eens gebeuren. Maar het gaat uiteindelijk om chemie en onderling vertrouwen.”