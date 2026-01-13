Robert Maaskant zou het een hele sterke zet vinden van Feyenoord om het contract van Robin van Persie te verlengen. Dat zegt hij in het programma Rijnmond Sport van RTV Rijnmond, waarin serieus wordt gesproken over een mogelijk nieuw contract voor de slecht presterende Feyenoord-trainer.

In het programma wordt de huidige crisis bij Feyenoord besproken. De ploeg van Van Persie is al maanden in slechte vorm, waardoor de Rotterdamse club zelfs de tweede plek dreigt te verliezen. Maaskant ziet dat het vertrouwen in de trainer afneemt: "In principe heeft hij de steun vanuit de landelijke media altijd mee gehad. Het Legioen had hij mee. Aan alle kanten begint het weg te raken", constateert hij.

Moet Feyenoord er dan voor kiezen om tijdig in te grijpen en Van Persie te ontslaan? Dat is niet waar Maaskant aan denkt. De voormalig coach van onder meer Helmond Sport en NAC Breda denkt juist aan het tegenovergestelde: het verlengen van het contract van Van Persie.

“Ik zou het heel sterk vinden om tegen alle stromingen in te zeggen: wij hebben met Robin van Persie een clubman, iemand die bij ons groot is geworden. Iemand die nog aan het leren is als coach, daar hebben we duidelijk voor gekozen. Wij verlengen zijn contract, want dit is onze man voor de komende vijf jaar die Feyenoord weer groot gaat maken.”

Maaskant vindt dat er niet teruggekeken moet worden naar de periode van Arne Slot bij Feyenoord, waarin de Rotterdammers goed presteerden en verfrissend voetbal lieten zien: “Dat is ander spelersmateriaal, een andere coach geweest. Je moet niet alles op die meetlat leggen. Als de werkwijze van Van Persie goed is en de spelers tevreden zijn. Alleen als er onrust bij de spelers komt, wordt het een ander verhaal. Tot die tijd laat Van Persie de trainer zijn en misschien is hij wel de perfecte man voor Feyenoord.”