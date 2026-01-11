heeft voor het eerst persoonlijk gereageerd op het verliezen van de aanvoerdersband bij Feyenoord. De middenvelder, die aan het begin van het seizoen werd aangewezen als eerste captain van de Rotterdammers, vindt het jammer dat hij geen aanvoerder meer is, zo vertelt hij bij ESPN.

Na zijn komst van FC Twente, waar Steijn topscorer werd van de Eredivisie, bombardeerde Robin van Persie hem direct tot nieuwe aanvoerder van Feyenoord. In de winterstop kwam de oefenmeester echter terug op dat besluit en ontnam hij Steijn de band. Tegenover ESPN reageert de middenvelder op die keuze. “Het is geen probleem voor me, ik heb de band met trots gedragen. Maar ik vind het jammer dat ik geen aanvoerder meer ben.” Hij valt daarbij eerst enkele seconden stil, nadat ESPN-verslaggever Leo Oldenburger hem naar de situatie vraagt.

“Maar ik ben nog altijd trots om voor Feyenoord te spelen. Het maakt me niet uit wie de band draagt, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Ik blijf gewoon mijn ding doen, met of zonder band. Dat maakt niet uit.” vervolgt de voormalig speler van onder meer VVV-Venlo en ADO Den Haag.

Vervolgens bevestigt Steijn het nieuws dat hij een aanbod om vice-captain te worden heeft afgeslagen. “Dat klopt, ik wil me focussen op mijn eigen spel.” is de middenvelder kort van stof.