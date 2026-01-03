maakte afgelopen zomer de overstap van FC Twente naar Feyenoord, maar wist in Rotterdam nog niet zo belangrijk te zijn als hij in Enschede was. Bert van Marwijk denkt dat dit komt doordat de druk bij Feyenoord heel anders is, zo schrijft hij in De Telegraaf.

Feyenoord legde afgelopen zomer een recordsom neer om Steijn los te weken bij FC Twente. De middenvelder werd door Robin van Persie direct gebombardeerd tot aanvoerder, waardoor de druk op hem nog groter werd. Tot dusver speelde Steijn twintig officiële duels in Rotterdamse dienst, waarin hij zes keer trefzeker was en drie assists leverde.

Van Marwijk ziet een groot verschil met de Steijn van vorig seizoen. “Bij FC Twente was hij de absolute topscorer, stond hij altijd op de goede plek en we weten dat zijn grootste kwaliteit daar scoren in een vol strafschopgebied was.” De voormalig bondscoach ziet dat het voor Steijn moeilijk is om na zijn transfer bepalend te zijn.

“De druk is heel anders. Je kunt Feyenoord niet vergelijken met FC Twente.” Volgens Van Marwijk zit Steijn nu in een heel belangrijke periode in zijn ontwikkeling. “Maakt hij de sprong wel of niet.” De oud-trainer haalt aan dat ook onder Arne Slot sommige spelers meer tijd nodig hadden om aan te haken. “In december kreeg Steijn er nog een blessure bij en dan heb je niet alleen mentale maar ook fysieke belasting.”