Julián Carranza keert per direct terug bij Feyenoord na verhuurperiode aan Leicester

Julián Carranza keert per direct terug bij Feyenoord na verhuurperiode aan Leicester
Foto: © Imago
2 januari 2026, 20:51

Julián Carranza keert per direct terug bij Feyenoord. De allesbehalve succesvolle huurovereenkomst met Leicester City is beëindigd.

Feyenoord besloot de 25-jarige Argentijnse spits afgelopen zomer te verhuren aan Premier League-degradant Leicester City. In de Championship, het tweede niveau van Engeland, kwam Carranza tot slechts negen wedstrijden. In die duels was de aanvaller bij geen enkel doelpunt betrokken. In goed overleg met de Rotterdammers heeft Leicester besloten om Carranza terug te laten keren.

Het is onduidelijk of de Argentijn nog perspectief heeft in De Kuip. Feyenoord beschikt met Ayase Ueda, Casper Tengstedt, Shaqueel van Persie en Cyle Larin over liefst vier andere spitsen. Carranza kwam in de zomer van 2024 transfervrij over van Philadelphia Union, waar hij goed was voor 35 doelpunten in de MLS. Daarvoor kwam Carranza uit voor Banfield en Inter Miami.  

