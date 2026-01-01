Live voetbal 10

Feyenoord opnieuw gelinkt aan Taha Altikardes (22)

Taha Altikardas (Göztepe) met op de achtergrond het logo van Feyenoord en De Kuip
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman
1 januari 2026, 14:32

Feyenoord is opnieuw in de markt voor Taha Altikardes, zo meldt het Turkse persbureau DHA op nieuwjaarsdag. De 22-jarige verdediger is bezig aan zijn derde seizoen bij Göztepe en zou ook in de belangstelling staan van Fenerbahçe, Trabzonspor en een of meerdere clubs uit de Duitse Bundesliga.

Altikardas is met Göztepe bezig aan een uitstekend seizoen. De club bezet na zeventien speelronden een knappe vierde plaats in de Süper Lig, achter koploper Galatasaray, nummer twee Fenerbahçe en nummer drie Trabzonspor, maar nog vóór Besiktas. Als centrale verdediger is Altikardas uitgegroeid tot vaste waarde: hij kwam in de eerste seizoenshelft zeventien keer in actie in competitieverband en was eenmaal trefzeker.

De 1.90 meter lange Altikardas wordt volgens DHA gevolgd door binnenlandse concurrenten Fenerbahçe én Trabzonspor. Daarnaast zouden vanuit Nederland én Duitsland al aanbiedingen bij Göztepe zijn binnengekomen. "Feyenoord, een Nederlandse club die al eerder interesse toonde, zou opnieuw contact met hem opnemen", schrijft het persbureau. In november 2024 werd Alitkardas inderdaad al aan Feyenoord gelinkt.

Van Persie kampt met personele problemen centraal achterin

Of Feyenoord in de winter zaken wil doen, of pas komende zomer, wordt uit de Turkse berichtgeving niet duidelijk. Het lijkt echter voor de hand liggend dat de Rotterdammers nu al spijkers met koppen willen slaan, aangezien Thomas Beelen, Gernot Trauner én Malcolm Jeng kampen met langdurige blessures waardoor zomeraanwinsten Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe de enige ervaren opties in het centrum zijn voor trainer Robin van Persie.

Hoeveel moet Altikardes kosten?

Altikardes is achtvoudig international van Turkije Onder-21. Zijn contract bij Göztepe loopt nog door tot medio 2028. Volgens de data van FootballTransfers vertegenwoordigt de centrale verdediger een Expected Transfer Value (ETV) van 6,5 miljoen euro. Of dat bedrag inderdaad voldoende zou zijn voor Feyenoord om Altikardes los te weken, zal moeten blijken.

Taha Altikardes

Taha Altikardes
Göztepe Spor Kulübü
Team: Göztepe
Leeftijd: 22 jaar (22 aug. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Göztepe
17
1
2024/2025
Göztepe
23
2
2023/2024
Göztepe
31
3
2022/2023
Trabzonspor
3
0

