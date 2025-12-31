Olympique Marseille is in gesprek met Feyenoord over de komst van . Dat meldt Africa Foot. De Franse topclub is op zoek naar aanvallende versterking en heeft de Algerijnse buitenspeler daarbij nadrukkelijk in beeld.

Volgens het medium zijn de gesprekken tussen beide clubs inmiddels opgestart. Feyenoord en Olympique Marseille deden afgelopen zomer ook al zaken, toen Igor Paixão voor een bedrag van dertig miljoen euro de overstap maakte naar de club uit Zuid-Frankrijk.

Africa Foot verwacht dat Marseille ook voor Hadj Moussa diep in de buidel zal moeten tasten. De club zou rekening houden met een transfersom van vergelijkbare orde. De Algerijn past volgens directeur Mehdi Benatia goed binnen het profiel waar Marseille naar op zoek is.

Hadj Moussa is momenteel met Algerije actief op de Afrika Cup. Afgelopen zomer werd hij nog in verband gebracht met een transfer naar Benfica, maar die overstap kwam destijds niet tot stand.