heeft zich volgens analist Kenneth Perez niet als een ware leider gedragen tijdens de nederlaag van PSV tegen FC Volendam. De Deen stoorde zich aan een moment in de eerste helft waarbij de Kroaat de les las na een eigen foute beslissing, zo liet hij zondagavond weten in het programma Dit was het Weekend.

PSV ging afgelopen vrijdag met 2-1 onderuit bij FC Volendam, een resultaat dat een einde maakte aan een indrukwekkende reeks van zestien uitoverwinningen op rij. In de 38ste minuut van dat duel ontstond er irritatie tussen Perisic en Veerman. De aanvaller besloot van grote afstand op doel te schieten, tot ongenoegen van de middenvelder, die zijn ploeggenoot daar direct op aansprak. Perisic, met zijn 37 jaar de meest ervaren kracht in de selectie, reageerde door met een vingertje naar Veerman te wijzen. De twee bleven vervolgens ruziën op het veld.

Perez kiest kant van Veerman

Perez begrijpt de irritatie bij Veerman volledig en is kritisch op de actie van de Kroatische routinier. "Perisic was gefrustreerd, dus hij dacht: deze vanaf 35 meter schiet ik er wel in", aldus de analist. Hij vervolgt zijn relaas over het gedrag van de aanvaller: "In mijn beleving heeft Joey Veerman gelijk in alles wat hier gebeurt. Natuurlijk moet hij vanaf daar niet schieten. Laat de bal maar even gaan, en het vingerwijzen vind ik ook niet heel sterk van een leider. Hij was gefrustreerd en het was een kansloze poging. Het was ook niet een heel goed schot."

De analist merkte op dat Perisic, die dit seizoen al dertig officiële wedstrijden speelde voor de koploper, moeite had om in de wedstrijd te komen. De aanvaller werd in de 64ste minuut naar de kant gehaald voor Couhaib Driouech. "Hij was geïrriteerd omdat ze hem niet zagen staan en hij was eigenlijk ook nergens bij betrokken. Hij speelde een vlakke wedstrijd en werd snel gewisseld", stelt Perez vast.

Twee leiders

Karim El Ahmadi, eveneens aanwezig in de studio, kijkt iets milder naar het voorval tussen de twee steunpilaren van PSV. Hij ziet het vooral als een teken van onderling respect en mondigheid binnen de groep. "Het moet niet heel vaak gebeuren, maar dit soort dingen kunnen gebeuren. Dit zijn twee leiders, Veerman en Perisic. Het is normaal dat je elkaar de waarheid durft te zeggen. En Veerman doet dat blijkbaar ook", aldus El Ahmadi. Perez wil nog een keer op het moment terugkomen. "Dat vingerwijzen vind ik een minder...", zegt de Deen, voordat hij wordt afgekapt.