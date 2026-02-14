Live voetbal 11

'Feyenoord zet streep door Lingard na komst Sterling'

Jesse Lingard
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 februari 2026, 17:48

Feyenoord gaat zich niet versterken met Jesse Lingard, zo melden bronnen aan 1908.nl. De komst van de 33-jarige Engelsman, die transfervrij is op te pikken na zijn vertrek bij FC Seoul, is na het aantrekken van Raheem Sterling geen optie meer voor de Rotterdammers.

In de winterse transferperiode nam Feyenoord onder meer afscheid van Quinten Timber (Olympique Marseille), Justin Bijlow (Genoa) en Cyle Larin (Southampton). Daarnaast werden Jaden Slory (Go Ahead Eagles), Jan Plug (FC Dordrecht) en Neraysho Kasanwirjo (Fortuna Sittard) op huurbasis elders gestald.

Tegenover hun vertrek stond de komst van Jeremiah St. Juste (Sporting CP), Mats Deijl (Go Ahead Eagles) en doelman Steven Benda (Fulham, op huurbasis). Verreweg de grootste stunt voltooide Feyenoord echter ná het verstrijken van de deadline. Afgelopen donderdag kondigde de club volledig uit het niets de komst van Sterling aan. De 31-jarige Engelsman was transfervrij nadat Chelsea zijn contract eerder deze winter verscheurde.

Ruim een week voor de komst van Sterling werd Feyenoord ook al gelinkt aan Lingard, die bij Manchester United nog samenspeelde met trainer Robin van Persie. 1908 kan zaterdag echter melden dat zijn komst inmiddels van de baan is: "Navraag bij bronnen leert dat Feyenoord na het binnenhalen van Raheem Sterling zich niet meer gaat versterken met Lingard. Sterling lijkt daarmee definitief het laatste wapenfeit te zijn van de Rotterdammers wat betreft het versterken van de selectie", schrijft de site.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

