Kijkers praten massaal over Crysencio Summerville tijdens FA Cup-weekend

verkeert in de vorm van zijn leven. De 24-jarige Nederlander gidste West Ham United zaterdagmiddag met een doelpunt in de verlenging voorbij Burton Albion (0-1) in de zestiende finales van de FA Cup en wordt massaal bewierookt online en in de Engelse media.

Summerville maakte anderhalf jaar geleden voor een slordige dertig miljoen euro de overstap van Leeds United naar West Ham United en had aanvankelijk moeite om zijn stempel te drukken op het spel van de Londenaren. De linksbuiten kwam mede door een slepende hamstringblessure in alle competities tot slechts 1 doelpunt en 1 assist in 22 wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de huidige voetbaljaargang zocht Summerville aanvankelijk naar zijn vorm, maar de laatste weken lijkt de voormalig Feyenoorder volledig los. In zijn laatste zeven wedstrijden in alle competities noteerde hij zes doelpunten (en één assist), waaronder de winnende treffer zaterdag in het FA Cup-duel met derdedivisionist Burton Albion.

West Ham United moest diep gaan om Burton Albion op de knieën te krijgen. The Hammers hadden moeite om tot grote kansen te komen, waardoor Summerville, initieel reserve, in de 83ste minuut alsnog binnen de lijnen werd gebracht door hoofdtrainer Nuno Espírito.

Summerville kon niet voorkomen dat er een verlening gespeeld moesten worden, maar wist West Ham United in de 95ste minuut alsnog over het dode punt heen te helpen. De aanvaller zette op ongeveer veertig meter van het doel aan voor een dribbel, trok naar binnen en vond uiteindelijk de bovenhoek met een fraaie uithaal: 0-1.

West Ham United kwam daarna nog wel met tien man te staan door een directe rode kaart voor middenvelder Freddie Potts, maar wist de zege uiteindelijk wel over de streep te trekken. Daardoor melden The Hammers zich bij de laatste zestien van het belangrijkste Engelse bekertoernooi.

Engelsen komen superlatieven tekort voor Crysencio Summerville

Summerville kan op ontzettend veel complimenten rekenen na zijn prestatie van zaterdagmiddag. “Hij verkeert in uitstekende vorm”, zei zijn trainer Nuno na de wedstrijd tegen de Engelse televisie. “Summerville is vol vertrouwen. Alles wat hij doet, lijkt goed te gaan. Daar moeten we voordeel uit halen.”

Ook in de Engelse media wordt Summerville bewierookt. “Zijn creativiteit en enthousiasme stond in sterk contrast tot hetgeen de spelers die wedstrijd begonnen bracht”, schrijft de Daily Mirror bijvoorbeeld.

Ook fans van West Ham United prijzen het optreden van Summerville. “Hij moet inmiddels beschouwd worden als één van de meest in vorm zijnde buitenspelers in de Premier League”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X. “Er is ongetwijfeld geen buitenspeler die meer in vorm is in het Engelse voetbal, gebaseerd op zijn bijdrage aan het team en persoonlijke vorm.”

GOL DO WEST HAM



Burton Albion 0x1 West Ham United



⚽️ Crysencio Summerville

🅰️ Ezra Mayers



🏆 FA Cup | 16 Avos De Final

📺 @DisneyPlusBR

pic.twitter.com/FA7GAwNOau — Futeboleiros (@Futteboleiroos) February 14, 2026 Crysencio Summerville has to start being considered as the most inform winger in the Premier League. Incredible run of form. Surely not a more inform winger in English football as things stand in terms of winning contributions and personal form. Long may it continue. — Josh V (@WestHamJoshV) February 14, 2026