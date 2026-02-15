Live voetbal 1

Van Hanegem ziet Feyenoord afglijden en heeft twijfels over Sterling

Van Hanegem ziet Feyenoord afglijden en heeft twijfels over Sterling
Tijmen Gerritsen
15 februari 2026, 21:46

Willem van Hanegem heeft zondagmiddag allesbehalve genoten van Feyenoord. De oud-voetballer ziet dat er van de grote plannen die de Rotterdamse club aan het begin van het seizoen had, momenteel nog maar weinig terechtkomt. Ook plaatst hij vraagtekens bij het gedrag van John de Wolf.

''Bij Feyenoord begonnen ze het seizoen met allerlei wilde plannen", schrijft Van Hanegem in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad. ''Aanvallend voetbal, eigen jeugd, liever 4-3 dan 1-0 winnen, geen tijdrekken. Maar inmiddels is de enige reactie na afloop nog dat er in elk geval is gewonnen. En dat plek twee nog altijd in het bezit is van Feyenoord."

John de Wolf

De Kromme vervolgt: "Ik zag John de Wolf in de slotfase klagen dat Go Ahead Eagles tijd rekte, iets dat Feyenoord onder leiding van Timon Wellenreuther al wekenlang doet in allerlei stadions, maar ik had niet het idee dat Eagles op instorten stond in de Kuip.

Volgens Van Hanegem is er wel hulp op komst voor Feyenoord. Daarmee doelt de 81-jarige analist op de komst van Raheem Sterling naar De Kuip. Een grote naam, maar dat zorgt niet direct voor enthousiasme bij Van Hanegem: "Op Varkenoord hebben ze te horen gekregen dat ze financieel gezien op de kleintjes moeten letten, maar voor elf of tien wedstrijden wordt alles uit de kast getrokken om Raheem Sterling naar Rotterdam te halen. Ze gaan er zelfs voor op trainingskamp in Brussel, want dan kan Sterling alvast een paar dagen meetrainen."

Komst van Sterling

Van Hanegem merkt op dat de stemming in Rotterdam-Zuid compleet is veranderd door de komst van de 82-voudig Engels international. "Iedereen is dan ook meteen in extase, zelfs Robin van Persie lachte weer eens. Maar als een speler die in mei 2025 voor het laatst een wedstrijd speelde hier het verschil kan maken, dan moeten we toch eens gaan nadenken over het niveau van de Eredivisie."

Wordt Raheem Sterling een succes bij Feyenoord?

