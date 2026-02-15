Medelijden met Aymen Sliti

(19) krijgt bakken met kritiek. De aanvaller van Feyenoord speelde zondagmiddag een slechte wedstrijd in het shirt van Feyenoord, en dat is niet voor het eerst. Hij moet het dan ook ontgelden bij de fans. Maar het probleem is niet deze voetballer uit Hengelo. Hij wordt er juist het slachtoffer van.

Sliti mocht, net als een week eerder tegen FC Utrecht, in de basis beginnen bij Feyenoord. Het werd geen succes. De linksbuiten van de Rotterdamse club bleek opnieuw voorspelbaar in zijn acties, zelfs tegen Alfons Sampsted, momenteel een van de zwakkere rechtsbacks in de Eredivisie. Er kwam veel te weinig dreiging van Sliti, en wanneer hij eenmaal langs zijn directe tegenstander kwam, was het vervolg vaak onnauwkeurig. Er lukte weinig, iets wat ook duidelijk af te lezen was aan zijn gezichtsuitdrukkingen.

Sliti beschikt (op dit moment) niet over het niveau dat Feyenoord nastreeft, en dat maakten supporters hem zondagmiddag ook pijnlijk duidelijk op sociale media na zijn zwakke optreden. Is die kritiek terecht? Zeker, want het verwachtingspatroon bij Feyenoord ligt hoog en kritische blik is begrijpelijk. Maar toch heb ik het te doen met Sliti. Ik denk niet dat hij de juiste persoon is om die kritiek op te richten.

Het beleid van Dennis te Kloese

Sliti speelt omdat het moet, niet omdat hij het niveau heeft dat een club als Feyenoord vraagt. Dat mag technisch directeur Dennis te Kloese zich aanrekenen. Het feit dat Sliti basisspeler is geworden, zegt meer over de tekortkomingen in het transferbeleid van Feyenoord dan over de kwaliteiten van de speler zelf. Er is nu simpelweg geen betere optie op de linkerflank. Dat bleek ook toen de dure zomeraankoop (11 miljoen, red.) Gonçalo Borges inviel en evenmin indruk maakte.

Willem II, FC Dordrecht of Telstar

Sliti had, net als Jaden Slory, op huurbasis moeten vertrekken. Clubs als Willem II, FC Dordrecht of Telstar waren voor hem ideale plekken geweest om ervaring op te doen en zich als speler te ontwikkelen. Dat is niet gebeurd, omdat Feyenoord faalde in het aantrekken van nieuwe buitenspelers. Daardoor wordt een speler die er duidelijk nog niet klaar voor is, voor de leeuwen gegooid in een elftal dat niet goed draait.

Dat Sliti momenteel basisspeler is, is voor hem natuurlijk hartstikke mooi en hem ook van harte gegund. Maar spelen bij een topclub als Feyenoord moet hem sterker maken, niet minder zelfvertrouwen geven. Is dit wel goed voor zijn ontwikkeling? Ik denk van niet.