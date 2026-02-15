Feyenoord speelt zondag tegen Go Ahead Eagles geen geweldige eerste helft. Vooral Aymen Sliti moet het bekopen onder de fans, terwijl er ook wordt gespeculeerd over de gedachtegang van Raheem Sterling.
In De Kuip kwam de ploeg uit Deventer al heel snel met tien man te staan, toen Thibo Baeten met een grove charge op de enkel Oussama Targhalline uit de wedstrijd schopte. De verwachting was vervolgens dat Feyenoord het 'varkentje wel even zou wassen', maar dat gebeurde in ieder geval niet in de eerste helft. Er werden door de mannen van Robin van Persie genoeg kansen gecreëerd, maar de ruststand was 0-0.
Daarbij wordt er vooral gekeken naar Sliti. De linksbuiten is zondag de vervanger van Leo Sauer, die met wat fysieke klachten kampt. Sliti kon daardoor zijn kans grijpen, maar deed dat voor rust allerminst. Hij kan zijn directe tegenstander amper passeren en kiest vaak voor een bal terug. Veel fans zien hem liever nooit meer in een Feyenoord-shirt.
Ook denken de Rotterdamse fans te weten wat nieuwe aanwinst Sterling wel niet moet denken van Feyenoord. Zo is de gemene deler dat de vleugelaanvaller al direct spijt moet hebben van het ondertekenen van een contract bij de Kuip-ploeg. Sterling maakt komende week mogelijk zijn debuut voor Feyenoord, wat zijn eerste competitiewedstrijd ooit buiten de Premier League zal zijn.
Nog een voorbeeld van : hij heeft laten zien dat hij echt wel wat kan, maar ook hier lijkt de klad erin te zitten. Alsof hij een steen om z'n nek heeft
@peterdejong1983, die jongen is 19 jaar. Daar moet je niet de wereld van verwachten. Ze spelen vaak zogoed als het team is. Als het bij de dragende spelers lukt dan lukt het bij de jonge spelers ook. Ook omdat ze ergens een steekje kunnen laten vallen want het wordt dan toch wel opgelost. Nu zie je bij Feyenoord dat de klad erin zit en dan breekt het bij dit soort spelers wat eerder
