Live voetbal 8

Feyenoord-fans zijn helemaal klaar met Sliti en weten wat Sterling moet denken

Raheem Sterling
Foto: © Feyenoord ONE
3 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
15 februari 2026, 13:18

Feyenoord speelt zondag tegen Go Ahead Eagles geen geweldige eerste helft. Vooral Aymen Sliti moet het bekopen onder de fans, terwijl er ook wordt gespeculeerd over de gedachtegang van Raheem Sterling.

In De Kuip kwam de ploeg uit Deventer al heel snel met tien man te staan, toen Thibo Baeten met een grove charge op de enkel Oussama Targhalline uit de wedstrijd schopte. De verwachting was vervolgens dat Feyenoord het 'varkentje wel even zou wassen', maar dat gebeurde in ieder geval niet in de eerste helft. Er werden door de mannen van Robin van Persie genoeg kansen gecreëerd, maar de ruststand was 0-0.

Artikel gaat verder onder video

Daarbij wordt er vooral gekeken naar Sliti. De linksbuiten is zondag de vervanger van Leo Sauer, die met wat fysieke klachten kampt. Sliti kon daardoor zijn kans grijpen, maar deed dat voor rust allerminst. Hij kan zijn directe tegenstander amper passeren en kiest vaak voor een bal terug. Veel fans zien hem liever nooit meer in een Feyenoord-shirt.

Ook denken de Rotterdamse fans te weten wat nieuwe aanwinst Sterling wel niet moet denken van Feyenoord. Zo is de gemene deler dat de vleugelaanvaller al direct spijt moet hebben van het ondertekenen van een contract bij de Kuip-ploeg. Sterling maakt komende week mogelijk zijn debuut voor Feyenoord, wat zijn eerste competitiewedstrijd ooit buiten de Premier League zal zijn.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 14
Raheem Sterling

Valentijn Driessen: 'Sterling kan Feyenoord twee ton per wedstrijd kosten'

  • vr 13 februari, 16:02
  • 13 feb. 16:02
  • 9
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • do 12 februari, 18:29
  • 12 feb. 18:29
  • 10
3 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
947 Reacties
1.237 Dagen lid
4.705 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nog een voorbeeld van : hij heeft laten zien dat hij echt wel wat kan, maar ook hier lijkt de klad erin te zitten. Alsof hij een steen om z'n nek heeft

Ajeto!
631 Reacties
1.237 Dagen lid
3.796 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong1983, die jongen is 19 jaar. Daar moet je niet de wereld van verwachten. Ze spelen vaak zogoed als het team is. Als het bij de dragende spelers lukt dan lukt het bij de jonge spelers ook. Ook omdat ze ergens een steekje kunnen laten vallen want het wordt dan toch wel opgelost. Nu zie je bij Feyenoord dat de klad erin zit en dan breekt het bij dit soort spelers wat eerder

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
947 Reacties
1.237 Dagen lid
4.705 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nog een voorbeeld van : hij heeft laten zien dat hij echt wel wat kan, maar ook hier lijkt de klad erin te zitten. Alsof hij een steen om z'n nek heeft

Ajeto!
631 Reacties
1.237 Dagen lid
3.796 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong1983, die jongen is 19 jaar. Daar moet je niet de wereld van verwachten. Ze spelen vaak zogoed als het team is. Als het bij de dragende spelers lukt dan lukt het bij de jonge spelers ook. Ook omdat ze ergens een steekje kunnen laten vallen want het wordt dan toch wel opgelost. Nu zie je bij Feyenoord dat de klad erin zit en dan breekt het bij dit soort spelers wat eerder

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Aymen Sliti

Aymen Sliti
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (24 mrt. 2006)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
14
1
2024/2025
Feyenoord
4
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel