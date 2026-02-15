Feyenoord speelt zondag tegen Go Ahead Eagles geen geweldige eerste helft. Vooral moet het bekopen onder de fans, terwijl er ook wordt gespeculeerd over de gedachtegang van .

In De Kuip kwam de ploeg uit Deventer al heel snel met tien man te staan, toen Thibo Baeten met een grove charge op de enkel Oussama Targhalline uit de wedstrijd schopte. De verwachting was vervolgens dat Feyenoord het 'varkentje wel even zou wassen', maar dat gebeurde in ieder geval niet in de eerste helft. Er werden door de mannen van Robin van Persie genoeg kansen gecreëerd, maar de ruststand was 0-0.

Daarbij wordt er vooral gekeken naar Sliti. De linksbuiten is zondag de vervanger van Leo Sauer, die met wat fysieke klachten kampt. Sliti kon daardoor zijn kans grijpen, maar deed dat voor rust allerminst. Hij kan zijn directe tegenstander amper passeren en kiest vaak voor een bal terug. Veel fans zien hem liever nooit meer in een Feyenoord-shirt.

Ook denken de Rotterdamse fans te weten wat nieuwe aanwinst Sterling wel niet moet denken van Feyenoord. Zo is de gemene deler dat de vleugelaanvaller al direct spijt moet hebben van het ondertekenen van een contract bij de Kuip-ploeg. Sterling maakt komende week mogelijk zijn debuut voor Feyenoord, wat zijn eerste competitiewedstrijd ooit buiten de Premier League zal zijn.

Sliti in de rust lekker z’n spullen inleveren en de sleutels van z’n BMW en daarna nooit meer rondom Feyenoord komen alsjeblieft.#Feyenoord #feyGAE — Watalente (@Watalente) February 15, 2026

Die Sliti kan der echt he-le-ma-al niks van#feyGAE — Kella6 (@1908kella6) February 15, 2026

Echt schandalig dat Sliti speelt. Dat laat hij zelf zien. RvP spoort echt niet #feyGAE — Diederik de Groot (@diederikdegroot) February 15, 2026

Sliti is echt een schande voor het ambacht voetballer — I (@hanckoball) February 15, 2026

Kan iemand Sliti naar Barendrecht sturen?

Ik denk zelfs dat ze daar bij Dordrecht niet beter van worden #feygae — F. (@AltijdObjectief) February 15, 2026

Sterling is ondertussen met zijn zaakwaarnemer aan het bellen of hij nog onder het contract uit kan — ℝ𝕒𝕞𝕠𝕟 (@rvdz1908) February 15, 2026

Die Sterling moet toch ook denken waar ie in hemelsnaam aan begonnen is als je dit spel ziet. #feyGae — Mention Account (@mention_account) February 15, 2026

Sterling zal wel zitten te genieten van de sfeer in het Stadion — Arthur (@aavenselaar) February 15, 2026