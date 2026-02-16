heeft in Italië in recordtempo de harten van de supporters en de media veroverd. De aanvaller, die in januari op huurbasis de overstap maakte naar AS Roma, was zondag de grote man in de beladen uitwedstrijd tegen Napoli. Met twee doelpunten drukte hij zijn stempel op het duel in het Stadio Diego Armando Maradona (2-2), waardoor de lofzang in de Italiaanse sportkranten maandagochtend ongekende vormen aanneemt.

Malen had in Napels slechts zeven minuten nodig om de ban te breken. Na een aanval waar trainer Gian Piero Gasperini zichtbaar van genoot, schoof de aanvaller de openingstreffer tegen de touwen. Later in de wedstrijd bleef hij koelbloedig door ook een strafschop te verzilveren. Volgens Calcio Mercato is er inmiddels sprake van een bijzondere gewaarwording in de Serie A.

Artikel gaat verder onder video

“Er is een buitenaardse geland in de Serie A: Malen scoort ook in het Maradona-stadion en maakt al na zeven minuten zijn vierde doelpunt in vijf optredens”, zo schrijft het medium. Na rust maakte de Nederlander ook nog zijn vijfde goal in vijf duels.

Italiaanse sportkranten komen superlatieven tekort

De koppen in de toonaangevende sportkranten laten weinig aan de verbeelding over. La Gazzetta dello Sport houdt het kort maar krachtig met “super Malen”. Ook Sky Sport Italia zag de Nederlander uitblinken en gaf hem een 8 voor zijn optreden tegen Napoli. “Malen was opnieuw de beste speler van het veld toen Roma dicht bij een grote overwinning in het Maradona-stadion kwam”, zo oordeelde de zender.

Samen met Evan Ndicka wordt de aanvaller gezien als de absolute uitblinker bij de club uit de hoofdstad. Volgens Corriere dello Sport heeft de komst van de spits de hele dynamiek van het team veranderd. “Vijf doelpunten in zijn eerste vijf wedstrijden. Niet zomaar Malen. Hij heeft een steriele en weinig levendige aanval nieuw leven ingeblazen door snelheid, diepgang en doelpunten te brengen die vóór zijn komst zo ontbraken. Onmisbaar”, zo klinkt het lovende oordeel.

Malen knokt zich langs Napolitaanse defensie

Ook TuttoMercatoWeb zag hoe de aanvaller zich vanaf de aftrap liet gelden en de verdediging van de tegenstander constant onder druk zette. “Klaar voor de aftrap en meteen raak: de aanvaller opent de score met een aanval op het doel waar niet alleen zijn trainer van gaat glunderen”, aldus het medium over het optreden van de Nederlander. “Hij knokt, krijgt steeds meer grip op de Napolitaanse defensie en maakt de 2-1 uit een strafschop”, vervolgt de website.

Gasperini baalt van late komst van Malen

Hoewel Gasperini dolblij is met de huidige prestaties van zijn winteraanwinst, kijkt hij ook met een schuin oog terug op de eerste maanden van de competitie. De oefenmeester is ervan overtuigd dat de club er nu nog beter voor had gestaan als de voormalig PSV'er eerder was aangetrokken om de aanval te versterken. “Als we Malen de eerste seizoenshelft hadden gehad, dan hadden we een paar punten meer kunnen pakken”, zo stelt de oefenmeester.