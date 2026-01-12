AS Roma heeft de pijlen gericht op de komst van van Aston Villa, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Romeinen zouden al in vergevorderde onderhandelingen zijn over de komst van de Nederlander.

AS Roma leek zich deze transferperiode te gaan versterken met Joshua Zirkzee. De Nederlandse aanvaller was op een zijspoor beland bij Manchester United en zou zijn jawoord al hebben gegeven aan de club uit de Italiaanse hoofdstad. Met het oog op het WK van komende zomer wilde de Nederlander deze winter op zoek naar meer speeltijd. Het ontslag van Rúben Amorim heeft de transferplannen op Old Trafford echter helemaal stilgelegd in afwachting van een nieuwe trainer.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor heeft Roma besloten door te schakelen naar een andere Nederlander: Malen. De roze sportkrant schrijft dat zijn naam tot op heden goed geheim werd gehouden, maar dat de onderhandelingen inmiddels al vergevorderd zijn. Malen krijgt dit seizoen niet al te veel speeltijd bij Aston Villa; in 21 wedstrijden in de Premier League begon hij zestien keer op de bank en meestal moest hij het met korte invalbeurten doen. De Nederlander zou een bedrag van 25 miljoen euro moeten kosten.

Malen is echter niet de enige aanvaller die deze winter naar Rome moet komen. Gian Piero Gasperini wil deze transferperiode namelijk liefst drie aanvallende versterkingen verwelkomen in de Italiaanse hoofdstad. De andere namen die moeten komen, zijn Giacomo Raspadori van Atlético Madrid en Robinio Vaz van Olympique Marseille.