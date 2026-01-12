Live voetbal

‘AS Roma in vergevorderde onderhandelingen over Donyell Malen’

Donyell Malen van Aston Villa
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 januari 2026, 12:07

AS Roma heeft de pijlen gericht op de komst van Donyell Malen van Aston Villa, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Romeinen zouden al in vergevorderde onderhandelingen zijn over de komst van de Nederlander.

AS Roma leek zich deze transferperiode te gaan versterken met Joshua Zirkzee. De Nederlandse aanvaller was op een zijspoor beland bij Manchester United en zou zijn jawoord al hebben gegeven aan de club uit de Italiaanse hoofdstad. Met het oog op het WK van komende zomer wilde de Nederlander deze winter op zoek naar meer speeltijd. Het ontslag van Rúben Amorim heeft de transferplannen op Old Trafford echter helemaal stilgelegd in afwachting van een nieuwe trainer.

Daardoor heeft Roma besloten door te schakelen naar een andere Nederlander: Malen. De roze sportkrant schrijft dat zijn naam tot op heden goed geheim werd gehouden, maar dat de onderhandelingen inmiddels al vergevorderd zijn. Malen krijgt dit seizoen niet al te veel speeltijd bij Aston Villa; in 21 wedstrijden in de Premier League begon hij zestien keer op de bank en meestal moest hij het met korte invalbeurten doen. De Nederlander zou een bedrag van 25 miljoen euro moeten kosten.

Malen is echter niet de enige aanvaller die deze winter naar Rome moet komen. Gian Piero Gasperini wil deze transferperiode namelijk liefst drie aanvallende versterkingen verwelkomen in de Italiaanse hoofdstad. De andere namen die moeten komen, zijn Giacomo Raspadori van Atlético Madrid en Robinio Vaz van Olympique Marseille.

Donyell Malen

Donyell Malen
Aston Villa
Team: Aston Villa
Leeftijd: 26 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3
2023/2024
Dortmund
27
13

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
2
Milan
19
15
40
3
Napoli
19
13
39
4
Roma
20
12
39
5
Juventus
19
11
36
6
Como
19
14
34

Complete Stand

