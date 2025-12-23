PSV dreigt Salah-Eddine ondanks gunstige transferclausule mis te lopen

PSV heeft de optie om na dit seizoen definitief over te nemen van AS Roma, maar dat betekent niet dat de Marokkaanse linksback daadwerkelijk de definitieve overstap naar de Eindhovenaren zal maken. Transferspecialist Fabrizio Romano komt dinsdag op X met een onheilspellende update voor PSV.

Afgelopen zomer nam PSV Salah-Edinne op huurbasis over van AS Roma. Daarbij wist de landskampioen een optie tot koop te bedingen, die naar verluidt zo'n acht miljoen euro bedraagt. PSV heeft aankomende zomer de eerste optie om de 23-jarige linkervleugelverdediger definitief in te lijven en heeft ook al laten weten van die optie gebruik te willen maken

Romano schrijft dinsdag echter op X dat de optie die PSV heeft slechts een éénzijdige optie betreft die geldt in de verhouding tot AS Roma. “Er is nog niets getekend met de speler en er is ook nog geen pre-akkoord”, voegt de Italiaanse journalist eraan toe. Daarmee suggereert Romano dat als Salah-Edinne aankomende zomer een transfer naar een andere club prefereert, PSV daar niets over te zeggen heeft.

Romano benadrukt dat Salah-Edinne over belangstelling niets te klagen heeft: “Verschillende Europese clubs houden de Marokkaanse linksback in de gaten naar aanleiding van zijn erg sterke optredens voor PSV en Marokko.”

Salah-Eddine doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 1 februari 2024 de definitieve overstap naar FC Twente, waar hij in het seizoen 2022-2023 ook al voor uitkwam. Bij FC Twente wist hij definitief door te breken en speelde hij in de Europa League vorig seizoen enkele goede wedstrijden. Dit overtuigde AS Roma ervan om hem begin dit jaar naar Rome te halen. De Italiaanse grootmacht betaalde naar verluidt acht miljoen, met nog twee miljoen euro aan bonussen, voor de linksback.

Bij AS Roma kwam Salah-Eddine echter totaal niet uit de verf. Hij kwam tot slechts drie optredens in de hoofdmacht van de Giallorossi en mocht mede daarom afgelopen zomer zijn heil ergens anders zoeken. PSV profiteerde hiervan en huurde hem voor één seizoen, met een optie tot koop. De komende weken kan trainer Peter Bosz geen beroep doen op Salah-Eddine omdat hij uitkomt voor Marokko, dat deelneemt aan de Afrika Cup.