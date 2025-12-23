Fulham heeft Ricardo Pepi nog altijd hoog op het verlanglijstje staan. Volgens het Eindhovens Dagblad bereidt de Premier League-club een bod voor dat kan oplopen tot tussen de 30 en 35 miljoen euro. PSV is vooralsnog niet van plan om mee te werken aan een vertrek van de Amerikaanse spits en ziet hem als een belangrijke schakel in de sportieve plannen.
De belangstelling van Fulham is niet nieuw. Ook vorig seizoen en tijdens de afgelopen zomertransferperiode hengelden de Londenaren al naar de diensten van Pepi. PSV hield destijds de poot stijf, mede omdat de aanvaller als stand-in van Luuk de Jong een sterke indruk maakte en zich razendsnel ontwikkelde binnen de selectie.
Na een blessureperiode is Pepi inmiddels weer volledig terug en laat hij opnieuw zijn waarde zien. Afgelopen zondag was hij nog trefzeker tegen FC Utrecht, waar hij met de gelijkmaker aan de basis stond van de uiteindelijke 1-2 overwinning. Zijn vorm bevestigt voor PSV dat de spits sportief gezien moeilijk te missen is.
Hoewel Fulham hoopt dat een fors bod PSV aan het denken zet, lijkt de Eindhovense club vastberaden. De landskampioen wil met een zo sterk mogelijke selectie de titelstrijd aangaan en ook in de Champions League een rol van betekenis spelen. Binnen die ambities wordt Pepi gezien als een cruciale pion, waardoor een winterse transfer allesbehalve vanzelfsprekend is.
Mocht PSV uiteindelijk wel akkoord gaan met een deal van rond de dertig tot 35 miljoen euro, is Pepi niet de duurste uitgaande transfer ooit van de Eindhovenaren. Dat record staat nog altijd op naam van Hirving Lozano, die in seizoen 2019/20 voor vijftig miljoen euro naar Napoli vertrok. Cody Gakpo (42 miljoen euro naar Liverpool) is de nummer twee op de lijst.
ja echt zo typische transfer naar engeland..met psv champions league kunnen spelen en dan in de onderste regionenen van engeland kunnen spelen als een stap hoger op zien ..haha blijf lekkker bij psv in dit geval hoor
