De transfer van naar Fenerbahçe heeft vertraging opgelopen, zo meldt Samet Çayır dinsdagmiddag op X. De transferjournalist – die als eerste melding maakte van de perikelen rondom de PSV-middenvelder – weet dat de directie van de club uit Istanbul hun vlucht naar Eindhoven heeft geannuleerd.

Ertan Torunoğulları, directeur voetbalzaken van Fenerbahçe, en technisch directeur Devin Özek zouden volgens de journalist woensdag afreizen naar Eindhoven om te onderhandelen over Veerman. Daar is (voorlopig) een streep doorheen gegaan. Dit heeft mogelijk te maken met het onderzoek dat loopt naar voorzitter Sadettin Saran, die door justitie is gehoord in een onderzoek naar mogelijke drugshandel.

Eerder werd al gemeld dat de transfer van Veerman hierdoor vertraging zou kunnen oplopen. Çayır meldt nu niet alleen dat de vlucht naar Eindhoven is geannuleerd, maar ook dat Fener kijkt naar alternatieven voor de PSV-middenvelder. Om welke namen het precies gaat, is vooralsnog niet duidelijk.

Veerman wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij PSV. De middenvelder, die een gelimiteerde afkoopsom van naar verluidt 23 miljoen euro in zijn contract heeft staan, staat zelf open voor een overstap. Volgens De Telegraaf zouden Kodai Sano (NEC) en Stije Resink (FC Groningen) al als mogelijke vervangers zijn geïdentificeerd.