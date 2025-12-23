Live voetbal 1

Turkse media: 'Fenerbahçe-directie zet streep door gesprek met PSV over Veerman'

Joey Veerman niet naar Fenerbahçe
23 december 2025, 16:08

De transfer van Joey Veerman naar Fenerbahçe heeft vertraging opgelopen, zo meldt Samet Çayır dinsdagmiddag op X. De transferjournalist – die als eerste melding maakte van de perikelen rondom de PSV-middenvelder – weet dat de directie van de club uit Istanbul hun vlucht naar Eindhoven heeft geannuleerd.

Ertan Torunoğulları, directeur voetbalzaken van Fenerbahçe, en technisch directeur Devin Özek zouden volgens de journalist woensdag afreizen naar Eindhoven om te onderhandelen over Veerman. Daar is (voorlopig) een streep doorheen gegaan. Dit heeft mogelijk te maken met het onderzoek dat loopt naar voorzitter Sadettin Saran, die door justitie is gehoord in een onderzoek naar mogelijke drugshandel.

Eerder werd al gemeld dat de transfer van Veerman hierdoor vertraging zou kunnen oplopen. Çayır meldt nu niet alleen dat de vlucht naar Eindhoven is geannuleerd, maar ook dat Fener kijkt naar alternatieven voor de PSV-middenvelder. Om welke namen het precies gaat, is vooralsnog niet duidelijk.

Veerman wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij PSV. De middenvelder, die een gelimiteerde afkoopsom van naar verluidt 23 miljoen euro in zijn contract heeft staan, staat zelf open voor een overstap. Volgens De Telegraaf zouden Kodai Sano (NEC) en Stije Resink (FC Groningen) al als mogelijke vervangers zijn geïdentificeerd.

Feyenoord-speler Quinten Timber

Sky Sports: Brentford heeft verregaande interesse in Quinten Timber en Joey Veerman

  • Gisteren, 18:00
  • Gisteren, 18:00
Joey Veerman met op de achtergrond het stadion van Fenerbahçe

Derksen raadt Veerman transfer naar Fenerbahçe af

  • Gisteren, 15:34
  • Gisteren, 15:34
Jaden Slory

Officieel: Slory tekent nieuw contract bij Feyenoord en maakt seizoen af bij Go Ahead Eagles

  • Gisteren, 15:07
  • Gisteren, 15:07
2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.675 Reacties
1.183 Dagen lid
8.803 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi toch .

Vrij Dag
374 Reacties
583 Dagen lid
488 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee toch verschrikkelijk balen voor Veerman Pech blijft hem.achtervolgen Fener is een mooie buitenlandse.club. Ik hoop voor hem dat het alsnog goed.komt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Neesje
1.675 Reacties
1.183 Dagen lid
8.803 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi toch .

Vrij Dag
374 Reacties
583 Dagen lid
488 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee toch verschrikkelijk balen voor Veerman Pech blijft hem.achtervolgen Fener is een mooie buitenlandse.club. Ik hoop voor hem dat het alsnog goed.komt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
16
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

