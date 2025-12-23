De transfer van naar Fenerbahçe gaat niet voor de kerstdagen afgerond worden, zo meldt De Telegraaf. Het justitieel onderzoek naar de voorzitter van Fenerbahçe heeft de boel vertraagd. Veerman is zelf al op hoofdlijnen akkoord met de Turkse club en heeft een afkoopsom, waardoor de deal naar verwachting voor de jaarwisseling kan worden afgerond.

Veerman wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij PSV. De middenvelder, die een gelimiteerde afkoopsom van naar verluidt 23 miljoen euro in zijn contract heeft staan, staat nadrukkelijk in de belangstelling van Fenerbahçe. Zelf zou hij ook oren hebben naar een overstap, waardoor de deal slechts een kwestie van tijd leek.

Zaterdag kwam echter naar buiten dat Fenerbahçe-voorzitter Sadettin Saran verdachte is in een justitieel onderzoek naar drugshandel. Door de Turkse justitie werd hij opgeroepen om een verklaring af te leggen en een drugstest te ondergaan. Het afronden van de transfer staat daardoor op een laag pitje.

Volgens De Telegraaf betekent dit dat de deal niet meer voor de kerstdagen zal worden afgerond. Zodra het onderzoek van de Turkse justitie is afgerond, wil Saran snel een klap op de deal geven. Naar verwachting kan de transfer van Veerman dan voor de jaarwisseling worden voltooid.