Live voetbal 2

Sky Sports: Brentford heeft verregaande interesse in Quinten Timber en Joey Veerman

Feyenoord-speler Quinten Timber
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
22 december 2025, 16:06   Bijgewerkt: 16:14

Brentford heeft verregaande interesse in Quinten Timber en Joey Veerman. Dat meldt Sky Sports althans. De middenvelders van Feyenoord en PSV lijken beiden ook open te staan voor een vertrek.

Vitaly Janelt staat eigenlijk aan de basis van deze transfergeruchten. De geroutineerde Duitser heeft een aflopend contract en de recente gesprekken hebben nog geen vruchten afgeworpen. Het is dan ook goed mogelijk dat Janelt komende zomer gratis de deur uitloopt. Verder worden andere middenvelder van The Bees, zoals Jordan Henderson, ook een dagje ouder, waardoor Brentford de markt op wil en een nieuwe middenvelder wil aantrekken.

Artikel gaat verder onder video

De middenmoter in Engeland zoekt naar een centrale middenvelder die eventueel ook als nummer zes uit de voeten zou kunnen. De scouts van Brentford zien in de Eredivisie interessante opties lopen en hebben Quinten Timber en Joey Veerman hoog op het lijstje gezet.

Van Timber werd eigenlijk verwacht dat hij afgelopen zomer al een stap zou maken, maar die bleef uit. Door zijn aflopende contract is hij voor een niet al te hoog bedragen op te halen uit Rotterdam. Veerman heeft op zijn beurt een langer contract (tot 2028), maar beschikt wel over een transferclausule. Voor een bedrag rond de 25 miljoen euro zou hij deze winter over te nemen zijn; Fenerbahçe zou deze som graag op tafel leggen. De Turkse club lijkt nu dus concurrentie te krijgen van de huidige nummer twaalf van de Premier League.

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fouilleren bij Feyenoord verloopt opvallend

Feyenoord-fans omzeilen fouillering bij De Kuip: vreemde beelden gaan rond

  • Gisteren, 22:37
  • Gisteren, 22:37
Feyenoord-speler Quinten Timber

Quinten Timber is blij met mediastilte tijdens winterstop

  • Gisteren, 21:44
  • Gisteren, 21:44
Ibrahim Afellay

Afellay vervangt Ooijer als assistent van Bosz bij PSV

  • Gisteren, 19:16
  • Gisteren, 19:16
1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
435 Reacties
35 Dagen lid
1.450 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Brentford kan slim zaken doen. Veerman voor 25mln nu en in de zomer Timber gratis ophengelen in de eredivisie. Altijd leuk voor een club als Brentford.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
435 Reacties
35 Dagen lid
1.450 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Brentford kan slim zaken doen. Veerman voor 25mln nu en in de zomer Timber gratis ophengelen in de eredivisie. Altijd leuk voor een club als Brentford.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
16
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
10
Everton
17
-2
24
11
Newcastle
17
1
23
12
Brentford
17
-1
23
13
Spurs
17
3
22
14
Bournemouth
17
-3
22

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel