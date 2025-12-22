Brentford heeft verregaande interesse in en . Dat meldt Sky Sports althans. De middenvelders van Feyenoord en PSV lijken beiden ook open te staan voor een vertrek.

Vitaly Janelt staat eigenlijk aan de basis van deze transfergeruchten. De geroutineerde Duitser heeft een aflopend contract en de recente gesprekken hebben nog geen vruchten afgeworpen. Het is dan ook goed mogelijk dat Janelt komende zomer gratis de deur uitloopt. Verder worden andere middenvelder van The Bees, zoals Jordan Henderson, ook een dagje ouder, waardoor Brentford de markt op wil en een nieuwe middenvelder wil aantrekken.

De middenmoter in Engeland zoekt naar een centrale middenvelder die eventueel ook als nummer zes uit de voeten zou kunnen. De scouts van Brentford zien in de Eredivisie interessante opties lopen en hebben Quinten Timber en Joey Veerman hoog op het lijstje gezet.

Van Timber werd eigenlijk verwacht dat hij afgelopen zomer al een stap zou maken, maar die bleef uit. Door zijn aflopende contract is hij voor een niet al te hoog bedragen op te halen uit Rotterdam. Veerman heeft op zijn beurt een langer contract (tot 2028), maar beschikt wel over een transferclausule. Voor een bedrag rond de 25 miljoen euro zou hij deze winter over te nemen zijn; Fenerbahçe zou deze som graag op tafel leggen. De Turkse club lijkt nu dus concurrentie te krijgen van de huidige nummer twaalf van de Premier League.