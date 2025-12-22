Pierre van Hooijdonk is van mening dat een deel van de Nederlandse pers Robin van Persie het hand boven het hoofd houdt. De trainer heeft het momenteel moeilijk bij Feyenoord, maar volgens de analist is er niet genoeg kritiek op hem vanuit bepaalde journalisten en analisten. Wie zich hier volgens hem schuldig aan maakt, weigert Van Hooijdonk te beantwoorden.

Het is momenteel crisis bij Feyenoord. De Rotterdammers kwamen zondag heel goed weg met een gelijkspel in eigen huis tegen FC Twente (1-1). Het betekent dat de ploeg van Van Persie in de laatste twaalf duels slechts drie keer wist te winnen. “Feyenoord is erbij gebaat dat het project Robin van Persie slaagt en dat hij meer tijd krijgt, begrijp ik ook. Dat gaat gepaard met de status die hij heeft”, begint Van Hooijdonk bij Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

De oud-spits stelt vervolgens dat bevriende media en analisten de schuld leggen bij de spelersgroep, de scouting, technisch directeur Dennis te Kloese en de performance-afdeling. Presentator Sjoerd van Ramshorst wil graag weten of Van Hooijdonk wat voorbeelden van ‘bevriende media’ kan noemen. “Ik heb er zo veel voorbij zien komen en er heerst veel respect voor Robin en dat is ook terecht”, antwoordt de analist. Arno Vermeulen en Van Ramshorst merken op dat Van Hooijdonk nog steeds geen voorbeelden noemt.

“Van Persie krijgt extra tijd”, gaat de voormalig voetballer verder. “Als je dat afzet tegen de Priske's, Farioli's en Schmidt's van deze wereld, die worden met pek en veren weggestuurd. En wij proberen Mark van Bommel bij PSV en John Heitinga bij Ajax te laten slagen. Als we deze heren wat extra tijd geven, is dat dan een eerlijk proces?”, vraagt Van Hooijdonk.

Van Ramshorst besluit vervolgens nog een keer om voorbeelden te vragen. “Niet al onze kijkers lezen alle kranten of zien alle tv-uitzendingen. Waar doel je dan op?” Van Hooijdonk draait er vervolgens weer omheen, zonder concrete voorbeelden te geven: “Als je een groot netwerk hebt, steunen mensen jou. Dat zou ook hier aan tafel kunnen zijn. Wij hebben het ook wel eens over trainers van Ajax gehad, daar vonden we ook iets van. Vertel je dan je eerlijke mening, of heb je een belang?” Van Ramshorst vraagt of Van Hooijdonk dus niet wil zeggen op wie hij daarmee doelt. “Nou, het zijn er zo veel…”, pareert hij de vraag nogmaals.