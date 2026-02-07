Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat gaat in aanloop naar het WK van komende zomer een uitzwaaiwedstrijd in eigen land spelen. Dat maakt Chris Woerts vrijdagavond bekend in Vandaag Inside.

Advocaat (78) zorgde voor een enorme stunt door zich met Curaçao te kwalificeren voor het WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. In groep E speelt het land, met 150.000 inwoners de kleinste WK-deelnemer ooit, tegen achtereenvolgens Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Een pittige loting dus, maar Advocaat rekent zich op voorhand in geen enkele wedstrijd kansloos, zo zei hij begin januari nog. "Wij gaan prikken op het WK", kondigde De Kleine Generaal vol bravoure aan.

Tot nu toe was bekend dat Curaçao ter voorbereiding op het WK-debuut in maart zal deelnemen aan een oefentoernooi in Australië, waar ook China en Kameroen present zullen zijn. Op 30 mei, twee weken voor de eerste poulewedstrijd, volgt een duel met Schotland op Hampden Park. Bekend terrein voor Advocaat, die daar drieënhalf jaar aan het roer stond als trainer van Rangers FC. Woerts onthulde enkele weken geleden, ook al in VI, dat Curaçao en Kaapverdië nog graag tegen elkaar zouden oefenen in De Kuip in Rotterdam.

Er komt géén uitzwaaiwedstrijd in De Kuip, zo vertelde Advocaat donderdag aan Woerts. toen de twee elkaar tegen het lijf liepen in een hotel in Nederland. "Dat kan niet, Kaapverdië heeft verplichtingen, het gaat allemaal niet door. Maar de bevolking op Curaçao heeft gezegd: Wat, een uitzwaaiwedstrijd in Schotland of in De Kuip? Je moet een uitzwaaiwedstrijd op Curaçao spelen, die jongens moeten voor het eigen publiek spelen!" Dat gaat dan ook gebeuren, om precies te zijn op 6 juni.